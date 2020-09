Tizenöt év után is szervez és kísérletezik Kalocsán a futográfus

Török „Töce” Tibor első szakmája pék, míg második a fényképész, hobbija pedig a futás, így született meg az általa alkotott futográfus elnevezés. A 35 éves amatőr sportoló a fotózást és a futást is tizenöt éve kezdte, amit első önálló fotókiállításával is szeretne emlékezetesebbé tenni. Töcének voltak már emlékezetes fotós kihívásai is, öt éve pedig naponta készített egy felvételt a Kalocsai Sárköz Kincseiről, és így állt össze a 365+1 tárlat képanyaga.

– Ma még csak egy fénykép, holnap már örök emlék – vallja a futográfus, akinek felvételeit eddig csak csoportos kiállításokon láthatta a közönség. Mint mesélte: a kísérletezés mindig érdekelte, és mostanában szolárgráftechnikával ismerkedik. Tulajdonképpen ez a legegyszerűbb módja a képelőállításnak. Lyukkamerának is nevezik, amihez nem kell más csak egy üres sörös doboz, amelynek oldalán egy apró lyuk van ami a lencse. A hengerbe egy fényérzékeny fotópapírt kell helyezni és várni, akár hetekig, hónapokig. A dobozt rögzíteni kell és a beszűrődő fény által készül a kép. – Érdekes felvételek születtek már így, amikből a legjobbakat szeretném kiállítani – mondta el Török „Töce" Tibor, aki mostanában szünetet tartott a futásban. A fotózásban sikeresnek mondható, hiszen Európán kívül már Dél-Afrikában és Szingapúrban is fogadták el képeit fotópályázaton, és hamarosan fotóművészeti címre is pályázhat az eddigi eredményei alapján. – Egyszerű a leállás magyarázata: elfáradtam, és kellett egy kis pihenő a szervezetemnek. A futóesemények szervezését nem hagytam abba, így második alkalommal is sikerrel rendeztük meg az Aero-Club Foktő-Kalocsa Egyesülettel a kalocsa-foktő-uszódi repülőtéren az éjszakai futást, amelyet tavaly találtam ki sokak örömére. Ezúttal közel százan neveztek, és minden harmadik futó vidékről érkezett. Idén ismét meghirdetem az általam kitalált Tök jó! futást október 31-én az Érsekkertben, majd a Mikulás-futást decemberben. Nem versenyeket szervezünk, mindenki kedvére választhat távot. Szerveztem már futást a kutyamenhely támogatására, és két beteg kalocsai gyermek megsegítésére is, és így gyűltek adományforintok a becsületkasszába – tette hozzá a futográfus.