Szajkó István műveiből nyílt kiállítás a Kápolna Galériában

Szajkó István vajdasági származású, Szabadkán és a Bakonyban egyaránt alkotó festőművész munkáiból nyílt kiállítás kedden Kecskeméten, a Kápolna Galériában. A műveket a tavalyi nyár, a festő különösen termékeny időszaka inspirálta.

Füzi László, a Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója igazgatója a megnyitón Szajkó Istvánhoz és művészetéhez való kötődéséről beszélt. A tárlatot Virág Zoltán irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem tanára nyitotta meg és méltatta Szajkó István munkásságát.

Szajkó István figuratív festő, fő technikája a pasztell, de fest olajjal is. Leggyakrabban tájképeket, vajdasági és bakonyi tájakat fest, nem szokványos megfogalmazásban. Visszatérő motívum nála az emberi test és a kerékpár, mely alkotói védjegyévé is vált. – A művészettörténet egyik nagy motívuma az akt, ami annyira komplex, hogy benne minden képzőművészeti elem megtalálható: a forma, a szín, a rajz, a kompozíció, a ritmus. Például az emberi bőr színe nagyon összetett, abban benne vannak az alapszínek, a kék, sárga, zöld és van benne piros is – mondta Szajkó István hírportálunknak.

A művész bevallása szerint főként a látottak lelki dimenziójának bemutatására törekszik, az azok mögötti, feletti valóságot kívánja közvetíteni.

– Amikor festek, érzek és nem gondolkodom. Olyankor az érzések működnek és a vizualitás. Amikor kész a kép, nagyon sokáig nézem azért, hogy befogadom-e, vagyis nekem tetszik-e. Ha igen, útjára engedem – mondta Szajkó István, aki nem mozdult el az absztrakt festészet irányába, hanem megmaradt figuratív festőnek. Bevallása szerint ez annak is köszönhető, hogy szülei egyszerű emberek voltak – akik nagy szabadságot hagytak neki a pályaválasztás terén, ezért is válhatott festővé –, ezért fontos volt számára, hogy olyan képeket fessen, amin ők is látnak valamit. Véleménye szerint a figuratív ábrázolás során az alkotó formákba öltözteti a képzőművészeti jeleket.

Művészete érintkezik bizonyos képzőművészeti irányzatokkal és stílusokkal, de nem simul bele ezekbe, felülemelkedik rajtuk. A modernizmus elkerülhetetlenül hat rá, ami rendhagyó felületekre felvitt festményekben mutatkozik meg. Az irányzatokon és alkotókon messze túlmenően a természet hatott festészetére.

A megnyitó végén Szajkó István köszönetet mondott a jelenlévők érdeklődéséért és a szervezők munkájáért.

Zárásként Füzi László bemutatta a Forrás májusi számát, melyben megtalálhatók a kiállításon szereplő festmények képei. A tárlat május 24-ig, hétköznapokon 13 és 17 óra között látogatható.