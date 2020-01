Ökosarkot adtak át a félegyházi könyvtárban

A félegyházi könyvtár fontos törekvése, hogy a kultúrát és a zöld szemléletet összekapcsolja. Ezért is tartották fontosnak, hogy összegyűjtsék a zöld téma irodalmát és azokat különleges módon, egy ökosarokban kínálják olvasóiknak.

A környezettudatos gondolkodásra való nevelés fontos láncszeme a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban kialakított Öko-sarok – fogalmazott a keddi ünnepélyes átadáson Rosta Ferenc alpolgármester. Hangsúlyozta: a félegyházi könyvtár évek óta egyenletesen, dinamikusan fejlődik, a kollégák pedig mindig naprakészek. Évek óta keményen dolgoznak azért, hogy a hivatalos szervek magas szinten elismerjék munkájukat. Ez meg is történt, mert az idei Magyar Kultúra Napi országos ünnepségen átvehették a Minősített könyvtár címet, tavaly pedig elnyerték a Zöld könyvtári díjat, melynek szerves része az ökosarok is. – Ez a sarok kicsinyke felület csupán, de szelleme remélhetőleg egyre nagyobb, egyre kiterjedtebb lesz a jövőben, ahogyan a szándék, amelyet megvalósítottak, tovább dolgozik – tette hozzá az alpolgármester.

A Zöld város projekt elindulásával párhuzamosan a félegyházi könyvtár is előtérbe helyezte a környezettudatos szemlélet népszerűsítését. Ezt jól tükrözi mind a külső, mind a belső környezet gondos, tudatos alakítása, a rendezvények és programok szervezése is. Így például környezettudatos, szemléletformáló előadássorozatot indítottak, hogy ráirányítsák a figyelmet a zöld témákra. A már hagyományosnak mondható mesemondó találkozót is úgy hirdették meg, hogy a gyerekek természetközeli magyar népmeséket válasszanak. Két kiállítást is rendeztek a témában, nyáron pedig környezettudatos ökoélménytábort tartottak, ahol a fiatalok átfogó ismereteket szerezhettek a gyakorlatban az ökotudatos életmódról, helyi termelőket, gazdálkodókat ismertek meg – sorolta az Öko-sarok átadásán Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató.

Az Öko-sarokkal kapcsolatban elmondta, hogy a most kialakított zöld részleg ékessége az a fa formájú polc, amelyet Rátkai Zsuzsa képzőművész tervezett és a Kossuth-iskola asztalosai készítették el. Ezen a polcon válogatva helyezték el a természetvédelem, környezetvédelem, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, ökológia, klímaváltozás, zöld társadalom, újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás, biokertészet irodalmát. Mindezek mellett zöld lélegző fal és növények teszik otthonossá az övezetet. Ugyanakkor itt helyezték el a Zöld Könyvtár díjról kapott diplomát is – összegezte az igazgatónő, aki még azt is elmondta, hogy új szolgáltatásként az olvasóknak a jövőben vászontáskát is kölcsönöznek, amiben hazavihetik a kiválasztott könyveket.