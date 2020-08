Népszerűek az új kulturális programok Nagykőrösön

Nagy lendülettel indult újra júliusban a nagykőrösi kulturális élet, ami mára teljesen helyreállt. Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és Muzeális Gyűjtemény igazgatója elmondta, hogy a karantén időszaka alatt a helyi kultúra életben tartása mellett új kezdeményezéseket is kidolgoztak, melyeket nagyon jól fogadott a közönség.

Már júliusban új tárlattal nyitotta meg ismét kapuit az intézmény. Rácz József Galériájával a karantén utáni első kiállításon a New World in Art alkotói csoport tagjai mutatkoztak be festményeikkel és grafikáikkal. Folyamatosan pótolják az elmaradt előadásokat, a közelmúltban megtartották Szabó György természetgyó­gyász, a bükki füvesember előadását.

Több új kezdeményezést is elindítottak a kőrösi kultúraszervezők. Júliusban és augusz­tusban is színházzá vált a Cifrakert egy-egy szabadtéri előadás idejére. Július végén az Imádok férjhez menni című William Somerset Maugham-darab országos premierjét tartották meg a szabad ég alatt, augusztus elején Marc Camoletti Boldog születésnapot! avagy hatan pizsamában című vígjátékát mutatták be a közönségnek. Juhász Nándor pozitív tapasztalatokról számolt be, igen sokan érdeklődtek az előadások iránt, ezért jövőre ismét több színdarabot terveznek elhozni a Cifrakertbe.

Megújult a múzeum kínálata is. Július elején avatták fel a múzeum udvarán található Népi fajátszóteret, ami nagy népszerűségnek örvend a családok körében. Itt menetlevél segítségével fedezhetik fel a látnivalókat a gyerekek, és szombatonként ingyenes kézműves-foglalkozást is tartanak az animátorok.

Juhász Nándor hangsúlyozta: folyamatosan dolgoznak azon, hogy több oldalról, élményszerűen mutassák be az állandó tárlatot. Ennek eredménye az Éjszaka a múzeumban kezdeményezés, ahol zseblámpás tárlatvezetésre hívták a közönséget. A múlt heti első alkalmon száznál is többen voltak kíváncsiak a sejtelmes fényekbe öltözött kiállításra, több csoportot is indítottak, igazi élet volt a múzeumban. Szintén újdonság, hogy minden szombaton korhű ruhákban biztosítanak tárlatvezetést a múzeumban. Kiadták a Lépten-nyomon Arany-kincsek Nagykőrösön című tárlatvezető füzetet is, amit máris újranyomnak.

Juhász Nándor elmondta, hogy nemcsak Nagykőrösről, hanem a környező megyék településeiről és a fővárosból is nagy számban érkeznek az érdeklődők, júliusban több mint ezer látogatót fogadtak.

Minden évben szeptember első hétvégéjén rendezik meg a nagyszámú érdeklődőt vonzó Nagykőrösi Arany Napokat, de ez az 500 fős korlátozás miatt idén elmarad. Ettől függetlenül az első őszi hónapra is tartogatnak programokat a szervezők. Szep­tember 4-én tartják a Muzeális Gyűjteményben a legújabb időszaki kiállítás megnyitóját. Az Egy sokoldalú Nagy-Kőrös-i család című tárlat egy vállalkozókedvű család küzdelmes életét és munkásságát mutatja be, ami egy letűnt világba kalauzolja a látogatókat.

Az egy éve alakult Nagykőrösi Fotóklub tagjainak kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők szeptember 9-én a Rácz József Galériában. Egy nappal később pedig a Szépség és a szörnyeteg című produkciót mutatják be az óvodásoknak és az általános iskolásoknak.

Augusztus 29-én elindul a színházi évad a Mezítláb a parkban című darabbal. Szeptember 18-án borkóstolással egybekötött színházi élmény várja a kultúrára szomjazókat a Keserű aszú című darabbal, 23-án pedig Arthur Miller klasszikusával, a Pillantás a hídról című drámával zárul a szeptemberi színházi menü.

Juhász Nándor a színházi előadásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelik az egészségügyi helyzet alakulását, és a programok megtartása mellett fokozottan figyelnek a biztonsági előírások betartására.

A kulturális örökség napján, szeptember 20-án, vasárnap lovas taxis városnézés várja a Nagykőrösre látogatókat. Az októberi Országos Könyvtári Napokra is készülnek, minden nap lesz író-olvasó találkozó.