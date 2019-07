Már a tavalyi első Kiskőrös Feszt után látták a szervezők, hogy a rendezvénnyel hagyományt teremtettek, ezért idén július 12–13 között még több és még nevesebb előadókkal újra megrendezik a könnyűzenei fesztivált Kiskőrösön, a Városi Sporttelepen.

– Pozitív visszhangja volt az első fesztiválnak, az elhelyezkedéssel, a szervezéssel és a fellépők sorával is elégedettek voltak a fesztiválozók – mondta Szedmák Tamás főszervező. Változást jelent, hogy míg tavaly az első napon helyi zenekarok léptek fel, addig idén pénteken és szombaton is olyan országosan ismert zenekarok koncerteznek, mint a Tankcsapda, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Paddy And The Rats, az Intim Torna Illegál, az Irie Maffia, Hősök.

Szedmák Tamás elmondta, hogy a rendezvény egyre inkább bekerül a köztudatba, idén időarányosan már kétszer annyi elővételes jegyet értékesítettek, mit tavaly. Az első fesztivál látogatóinak száma elérte a háromezret, a főszervező szerint idén akár még több látogató is összejöhet. Az jegyeladási adatokból látható, hogy az eddigi jegyelővétel során az érdeklődők mintegy 30 százaléka volt helyi és térségbeli, 70 százaléka pedig az ország különböző pontjairól érkezett.

Szedmák Tamás hangsúlyozta, hogy egy fesztivál színvonala részben a fellépőktől függ, ezért ők is igyekeztek nagynevű fellépőket elcsábítani, így már szeptemberben elkezdték szervezni az eseményt.

Tavaly sokan érkeztek gyermekkel, így a szervezők a családokra is gondoltak idén: a Rajz Attila Jégpálya területén, a Fesztiválmoziban lehet azokat a közönségkedvenc filmeket megtekinteni, melyeket korábban a közösségi média felületén szavaztak meg a leendő fesztivállátogatók.