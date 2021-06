Különleges programokkal készülnek a Kiskun Múzeumban

Szombaton a Kiskun Múzeumban 17 órától megelevenedik a múlt és életre kelnek a kiállítások.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

A szombati múzeumi éjszaka lesz a Kiskun Múzeum nyitórendezvénye, ahol 17 órától megelevenedik a múlt és életre kelnek a kiállítások. A látogatók a kiskunkapitány kíséretében járhatják végig a tárlatokat. Ellátogatnak a 19. századi börtönrabokhoz, a betyárokhoz, a foglárhoz, a szélmolnárhoz, a főzőasszonyhoz, de ott muzsikál majd egy tekerőlantos is. Honfoglaló vitéz, festőművész, repülős és obsitos katona is fogadja majd a vendégeket. A múzeumi raktárból előkerülő kincseket is szemlére teszik, de láthatóak lesznek a kiskunsági vallási élet emlékei és Holló László festőművész alkotásai, relikviái, valamint egy filmet is bemutatnak az alkotóról. Katona- és büntetéstörténeti emlékeket is kiállítanak a börtönmúzeumban. A múzeum udvarában népi és szórakoztató játékokkal is várják a látogatókat. Belépés csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttek és 18 éven aluliak számára lehetséges.