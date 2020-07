Klasszikus gitárzene szólt az udvarházban Kerekegyházán

A klasszikusnak számító gitáregyüttesek, a Shadows, Ventures, Spotnicks dalai csendültek fel a minap a kerekegyházi Szecsődi Udvarházban a kecskeméti Molnár Gitár Band jóvoltából.

– Az 1960-as évek első felében hazánkat is elérte az Amerikából és Nyugat-Európából érkező gitárzene. A Beatles, a Shadows, a Ventures számai olyannyira magával ragadtak, hogy elhatároztam, megpróbálkozom a zenéléssel. A klasszikus zenei alapok lényegében megvoltak, mivel zongorázni jártam. Elektromos gitárt akkoriban nagyon nehéz volt beszerezni, így magam fabrikáltam az első hangszeremet. Számos diák- és amatőr zenekarban játszottam, Kalocsán, Szegeden, Budapesten és Kecskeméten, ám nem lett belőlem főállású zenész – emlékezett vissza az együttes vezetője.

Molnár László távközlési üzemmérnökként dolgozott, a 80-as években lett vállalkozó, mellette zenei pályára lépett. A legismertebb zenekara a Caravan együttes volt, társaival két évtizeden át zenélt bálokon, dunai hajókon és más rendezvényeken.

– Gitárzenekarunk a közelmúltban alakult. A közös érdeklődési kör, a 1960-as évek instrumentális gitárzenéje hozott össze bennünket. Hosszú kihagyás után most már újra kedvünkre hódolhatunk szenvedélyünknek. Magam is rácsodálkoztam, hogy milyen hamar sikerült egymásra hangolódni – tette hozzá Molnár László. A zenekarunk elsősorban a a Shadows, a Ventures, a Spotnicks slágereit játssza, de néhány Bee Gees-, Brothers Four-számot is átdolgoztunk az instrumentális gitárzene hangzásvilágára. Műsorunkban hazai gitárzenekarok slágerei is megszólalnak – tette hozzá Molnár László. Gulyás Sándor