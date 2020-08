Kalocsáig is elér a Nemzetközi Fúvós Napok

Idén Kalocsa is részesévé válik a négy évvel ezelőtt Pakson indult Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválnak, amelyet a járványhelyzet intézkedései miatt sem kellett lefújni, hiszen ültetett, sok helyszínes rendezvényről van szó – közölték a szervezők.

A városban három olyan nap lesz, amikor színpadra lépnek a nemzetközi és magyar művészgárdák. Információink szerint a majd’ egy hét alatt azeri, horvát, japán, luxemburgi, német és török művészek is feltűnnek majd az alkalmi együttesekben.

– A több települést is érintő Nemzetközi Fúvós Napok keretében Kalocsa is helyszínt biztosít néhány eseménynek. Az augusztus 24–30-ig tartó programsorozatban a kalocsai koncertek 27-én, illetve 29–30-án lesznek – jelentette be a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár helyettes vezetője.

Stadler Ferenc részletesen is ismertette: az első napon, 18 órakor harsonakoncertet rendeznek, a Művelődési Központ Szent István út 2–4. szám alatti épületének kamaratermében. Itt Kiss Zoltán és Veér Mátyás harsonaművészeket Souhei Yamagami japán zongoraművész kíséri, valamint közreműködnek a Hungarian Trombone Camp fesztivál résztvevői is. Utóbbi csapat két nappal később főszerepet kap a kalocsai rendezvénysorban, augusztus 29-én este hatkor a Városi Színházban önálló koncertjükkel folytatódik a program.

A hatnapos fesztivál záróeseménye szintén Kalocsán lesz: 30-án 16 órakor az Érsekkert szabadtéri színpadán, vagy esős időjárás esetén a színházban. Itt lép majd színpadra a vendéglátó város csapata, a Kalocsai Ifjúsági Fúvószenekar, a paksi Pro Artis Művészeti Iskola, valamint a Hungarian Trombone Camp harsonaegyüttese. Ezt a hangversenyt Betlenné Dajkó Ágnes és Tóth János karnagyok vezénylik majd.

A Nemzetközi Fúvós Napok keretében összesen hat településen (Dunaszentgyörgy, Gerjen, Kalocsa, Madocsa, Paks, Tolna) zajlanak programok, és a koncertek mellett dudás, harsonás, népi hangszeres szaktáborok, illetve kiállítások is lesznek – közölte Kovács Zalán László fesztiváligazgató. A belépés a fesztivál rendezvényeire ingyenes, részletes programleírások a szervező művelődési központok Facebook-oldalain, általános információk pedig a fuvosnapok.hu-n érhetők el.