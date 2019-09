Hajdú Melinda újra színpadon

Szemfényvesztésről, bűnről, a média hatalmáról és a kérészéletű celeb-létről mesél a kecskeméti Katona József Színház legújabb produkciója. Dzsessztől lüktető, pazar revü és komoly társadalomkritika egyben. A Chicago című musical premierjét pénteken 19 órától tartják a nagyszínházban. A produkcióról Hajdú Melinda színművésznővel beszélgettünk, aki Velma Kelly karakterét alakítja.

– Mi volt az első gondolata, mikor megtudta, hogy a Chicago egyik főszerepével tér vissza a színpadra?

– A tavalyi évadot otthon töltöttem a kisfiammal, Marcival, aki november 28-án született. Augusztus végén jöttem vissza a színházba. Nagyon nagy öröm és változás az életemben, hogy anya lettem. A férjemmel szerencsénk van, ugyanis Marci nagyon jó és kiegyensúlyozott gyerek. Eszik, alszik, már kúszik, vidám, okos és az egész próbafolyamatot nagyon jól viseli. Nem sírt, hogy hol vagyok. Szerencsére fokozatosan tudtunk hozzászokni az egymástól való távolléthez, így nem rengette meg a kis világát. Az első gondolatom a darabbal és a szerepemmel kapcsolatban az volt, hogy ez igazi mély víz. Nagy feladat, de szép kihívás. Azt gondolom, tulajdonképpen így érdemes visszatérni. Velma Kelly szerepe teljes erőbedobást igényel. Persze volt bennem egy kicsi félelem, de nagyon olajozottan működött a visszatérés.

– Mennyire volt egyszerű azonosulnia a karakterrel?

– Gyakorlatilag a tökéletes ellentétem. Éppen ezért izgalmas kihívás számomra. Velma Kelly egy kemény, harsány revütáncosnő. Egy gyilkos, börtöntöltelék celeb a showbizniszből, ahol a húgával csinálták a nagy műsort, aki összeszűrte a levet a férjével. Mikor Velma rajtakapta őket az egyik fellépés előtt, hirtelen felindulásból megölte őket. A gyilkosság által gyorsan hírnevet szerzett. A börtönben uralja a terepet, ő ott az aktuális, csodált sztár, aki hirtelen nagyot zuhan, ugyanis a történet másik női főszereplője, Roxie letaszítja a trónjáról és ő lesz a börtön új üdvöskéje. A mélybe zuhanás után valahogy túl kell élnie, vissza kell küzdenie magát a showbizniszbe, a sajtó figyelmének középpontjába, az újságok címlapjára. Mindezt nem csupán sikervágyból, hanem azért is, hogy kijuthasson a börtönből, hogy életben maradhasson, ne akasszák fel.

– A történet az 1920-as évek Amerikájában játszódik és komoly társadalomkritikát fogalmaz meg. Miért lehet aktuális a jelenkori, hazai közönség számára?

– A rendező, Béres Attila nem ragaszkodott az idilli musicalvilághoz, a produkciót afféle kortalan köntösbe öltöztette. A történetnek korunkban is bőven van aktualitása. Megmutatja a sajtó erejét, hogy pillanatok alatt fel tud emelni, ugyanakkor tönkre is tud tenni embereket. Kritikát fogalmaz meg az ötperces, felkapott celebekre és a megtévesztés hatalmára vonatkozóan is. Roxie és Velma védőügyvédjét, Billy Flynnt ugyanis csak a pénz érdekli. Ha valaki fizet, indulhat a szemfényvesztés, a bűnösök sztárrá formálása és ezáltal tisztára mosása. A történet legfőbb trükkje, hogy a főszereplő nők gyilkosok, mégis végig nekik drukkolunk. Érdekes paradoxon. Mai világunkban gyakran előfordul, hogy sok fórumon egy celeb címlapot, egy valóban értékteremtő művész pedig mindössze pár sort érdemel. Tükröt tart a közönség elé. Fanyar, de elgondolkodtató üzenetet hordoz, mely kritika korunkban is megállja a helyét.

– Mennyire érzi magához közel a musical műfaját?

– A Chicago zenei stílusa a dzsessz, ami közel áll hozzám. A hangomhoz és az ízlésemhez egyaránt. Az operett másfajta énektechnikát követel meg. Nagy kihívást jelent a koreográfia, ugyanis a darab kétharmada tánc. Barta Dóra készítette a koreográfiát, mely szerintem nagyon izgalmas, sokszínű és szellemes.

– Milyen szerepekben láthatjuk még Önt az évad során?

– Január végén mutatjuk be a Kelemen László Kamaraszínházban az Ember tragédiája Junior című darabot. Cseke Péter rendezi, a produkció fő célközönsége pedig a középiskolás korosztály lesz. Az igazgató úr negyedéves osztályának hallgatói játszanak majd benne, Koltai-Nagy Balázs Ádámot, én pedig Évát alakítom majd. Továbbá április elején a Ruszt József Stúdió Színházban mutatjuk be a Gardénia című darabot, mely négy nőről, négy generációról szól, akiket Csombor Teréz, Csapó Virág, Réti Nóra és én alakítunk majd. Nagyon jó darab, nagyon jó játéklehetőség.