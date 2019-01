Fúvós muzsikával ünnepeltek Jánoshalmán

Zenekari fúvós muzsikával ünnepelte a Magyar Kultúra Napját a jánoshalmi önkormányzat. Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár adott helyet a Halas Concert Band nagy sikerű koncertjének kedden. Szerda délután ugyanitt városi versmondó versenyt is rendeznek.

Nemzeti himnuszunk mellett január 22-én a magyar kultúrát is ünnepeljük határainkon belül és kívül egyaránt – mondta köszöntőjében Czeller Zoltán polgármester. Rámutatott: a magyar kultúrát melynek tartalmát a sokféle művészeti ág, az irodalom, a történelem, a zene, a tánc, a színház, a filmművészet, a festészet, a szobrászat, az építészet, a népművészet, múltunk és hagyományaink, anyanyelvünk, nemzeti és erkölcsi értékeink és magyarságtudatunk adja. – Ezeket az értékeket meg kell ismernünk, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk – mondta a város vezetője, aki röviden felidézte Himnuszunk keletkezésének történetét.

A jánoshalmiak a kiskunhalasi Halas Concert Band fúvószenekar koncertjével ünnepeltek.

Az együttes jogelődje a MÁV Vasutas Fúvószenekar 1950-ben alakult. Katancsics Gyula irányítása mellett a zenekar folyamatosan fejlődött. 2010 szeptemberében – a hagyományok folytatása érdekében – létrejött a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület, melynek vezetője: Molnár Ferenc, a zenekar ügyvezetője pedig Dr. Kovács Tamás lett. Gáspár Csaba, Gmoser Vilmos és Gál Gabriella után 2013-tól az együttes karmestere Lauer Zsolt, aki a Kiskunhalasi Zeneiskola harsona tanára.

Rendszeres szereplői a halasi városi rendezvényeknek, 2016-ban elnyerték Kiskunhalas Város Pro Urbe díját, évente több önálló koncertet is adnak, nem csak Kiskunhalason, hanem a közeli és távolabbi településeken is. Számtalan nemzetközi fellépésre is meghívták már őket, többek között Németországba és a szerbiai Vajdaságba is. A 2016-17-es évadban indult nagysikerű sorozatuk – a Fúvósok a pódiumon. Az idei évadtól a zenekar neve Halas Concert Band, akik új néven, de változatlan tartalommal igyekeznek népszerűsíteni a fúvószenét, itthon és külföldön egyaránt.

Mostani jánoshalmi fellépésükön többek között hallható volt Balázs Árpád: Régi magyar táncok, Farkas Antal: Üveges tánc, Vittorio Monti: Csárdás és Lehár Ferenc: Messze a nagy erdő című szerzeménye is.