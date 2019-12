Digitális tananyaggal teszik élvezetesebbé az órákat

A művészetoktatást, a gyermekek művészeti képességeinek kibontakoztatását segíti az a projekt, amelyet ötmilliárd forintos uniós támogatásból, öt művészeti egyetem közösen valósít meg. A hároméves programba a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskolát is bevonta a Zeneakadémia.

– A Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak szakmai munkáját szerettük volna elismerni azzal, hogy felkértük őket, vegyenek részt abban a programban, amely a művészeti képzést szeretné még hatékonyabbá tenni – fogalmazott a napokban Félegyházán tartott szakmai napon dr. Benkő Szabolcs, a projekt zenei vezetője, aki arról is beszámolt, hogy országosan több mint ezer diák és közel négyszáz pedagógus vesz részt a projektben.

– Arra törekedtünk, hogy olyan programokat szervezzünk a gyerekeknek, amelyek formálják a személyiségüket. A diákok táborokban, koncerteken vehettek részt, ellátogathattak a Zeneakadémiára, megnézték a Liszt Ferenc Múzeumot. Ugyanakkor a Zeneakadémia művészei is járták az országot és a legkisebb faluban is igyekeztek zenei élményben részesíteni a gyerekeket. Éppúgy, ahogy azt annak idején Kodály Zoltán megálmodta – nyilatkozta lapunknak a programokról Kis-Fekete Vilmos, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Elmondta, a projekt keretében a pedagógusok olyan akkreditált, művészeti képzéseken vehettek részt, amelyek segítik a jövőbeni munkájukat. Az így szerzett új ismeretanyag pedig a helyi pedagógiai programokba is bekerült.

Kis-Fekete Vilmos örömmel számolt be arról is, hogy a program során a szolfézsórákhoz digitális tananyag is készült és nagy sikerrel vizsgázott. A tanárok és a diákok ugyanis egyaránt hasznosnak, élvezetesnek találták az alkalmazását. – Az új fejlesztés azért is nagyon fontos, mert még közelebb hozza a gyerekekhez a szolfézstanulást – hangsúlyozta a zeneiskola igazgatója, aki szerint az új digitális tananyag olyan pluszcsatorna, amivel könnyebben formálhatják a gyerekek zenei ízlését. – A végső célunk ugyanis az, hogy egy művészetet kedvelő társadalmat neveljünk ki. Hogy a gyerekek olyan felnőttekké váljanak, akik szívesen járnak majd koncertekre, színházba, kiállításokra – összegezte az igazgató.