Bunyevác nagy prélót tartottak Tompán

Immár tizenegyedik alkalommal tartotta meg a hagyományos bunyevác nagy prélót a Tompai Kolo Tánccsoport szombat este a település művelődési házában, ahova határon innen és túlról is érkeztek vendégek.

A jelenleg húsz tagot számláló Kolo Tánccsoport tizenkét évvel ezelőtt kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a bunyevácok hagyományait, szokásait, viseletét, táncait megőrizze az utókor számára és erősítse a nemzetiségek közötti kapcsolatot. – 2007-ben egy idős bunyevác néni hívott össze néhányunkat abban bízva, hogy megtanuljuk a bunyevác táncokat és ápoljuk a hagyományokat. Így született a csoportunk, ahol eleinte 50 és 70 év közöttiek voltak, majd megjelentek a fiatalok, napjainkban már a huszonévesektől a hetvenévesekig szinte minden korosztály képviselteti magát – idézte fel a kezdeteket Gubics Lajos, a tánccsoport vezetője.

A csoport tagjai közül alig több mint a felének van kötődése a bunyevácokhoz, a többieket a délszláv népcsoport kultúrája iránti érdeklődés ösztönözte, hogy ennek a közösségnek a tagjaivá váljanak. – Tudja, Tompa és a környékbeli települések komoly károkat szenvedtek a bunyevác üldözések idején. Nagyon sokan elmenekültek, kevesen maradtunk. Szerencsére azonban a környező községek közösségei összetartanak, gyakran veszünk részt egymás mulatságain és segítjük a másikat – mondta Gubics Lajos.

A tompai táncosok heti rendszerességgel tartanak két-három órás próbákat, a szombati nagy mulatság előtt pedig a hét mindennapján idejüket és energiájukat nem sajnálva készültek a fellépésre. – Szoktunk táncházakat is tartani, ahol nagyon szívesen megmutatjuk minden érdeklődőnek a tánclépéseket, akár tízszer egymás után, ha kell. Nagy bánatomra azonban a fiatalokat nagyon nehéz megszólítani és aggódom, amikor mi kiöregszünk, nem lesz, aki tovább viszi ezt a csoportot. Emiatt nyári táborokat is szerveztünk, ahol a gyerekeket megismertettük a bunyevác hagyományokkal, de az általános iskola elvégzése során sokan nem jönnek már vissza. Bízom benne, hogy egy-kettő lelkes gyerek kitart majd és láthatom, amikor ők harmincéves korukban is a csoportban táncolnak még – mondta a tánccsoport vezetője.

A Kolo Tánccsoport a bunyevác hagyományok ápolásán kívül fontos feladatának tarja Tompa kulturális életének színesítését, a város hírnevének öregbítését. Szívesen lépnek fel bálokon, nemzetiségi találkozókon, város- és falunapokon. Pár évvel ezelőtt Balatonberényen az Amatőr Művészeti Fesztivál Nemzetiségi Néptáncversenyén arany minősítést értek el.

Az idei nagy prélón a bácsalmási Horvát Zora Tánccsoport volt a vendégfellépő és a hagyományoknak megfelelően a bajai Cabar zenekar szolgáltatta a talpalávalót.