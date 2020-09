Benedek Viki hamarosan a Nemzeti Színház színpadán lép fel

Benedek Viki története példa arra, hogy minden gyermek tehetséges, mindegyikük jó valamiben. Viktóriának négy éve az éneklés megváltoztatta az életét. A most 19 éves császártöltési lány sorsa abban az évben még egy komoly fordulatot vett, akkor került testvérével nevelőszülőkhöz Fajszra. Viki számára azóta a színpad és a biztonságos otthon lett a legfontosabb.

Húgommal, Cintiával 2016. június 16-án költöztünk Erzsiékhez, előtte a nagymamánál éltünk, de hamar otthonra leltünk Fajszon. Szinte napra pontosan ekkor kezdődött egy országos, televíziós tehetségkutató verseny, amire keresztszüleim neveztek be. Mindig szerettem énekelgetni, ez volt a ballagási ajándékuk. Tizenöt éves voltam, érdekes volt az egész, de ma már nem hiszem, hogy indulnék ezen a megmérettetésen. Erzsi mindvégig támogatott – mondta el Viki.

A nevelőszülőként nyolc gyermekről gondoskodó Kocsis Erzsébet azt mesélte erről az időszakról, hogy ekkor vált egyértelművé: Vikit segíteni kell ezen az úton, mert a személyiségéhez jobban illik a művészi vonal, mint bármi más. Azóta jár énekelni a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába Kerekesné Geri Zsuzsannához, de közben idén leérettségizett Kalocsán és most ötödéves a Dózsa-szakgimnáziumban, közszolgálati ügyintéző szakon.

– Vikinek meg kellett tanulnia kezelni a kudarcokat, jó helyre tenni a sikereket, ami mára már megy. Jó, hogy vannak olyan tehetséggondozó programok, amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, tehetséges fiatalokat segítik: a Varázscsepp versenyek és az Art-ravaló tehetséggondozó program által egyre céltudatosabbá vált, és küzdeni kezdett a vágyaiért. Ami a legfontosabb az énekléssel a kitartást is megtanulta, amit az élet más területén is kamatoztatni lehet – fogalmazott a nevelőszülő.

A siker nem maradt el. Viki 2017-ben különdíjat kapott a kalocsai Hang Vagy énekversenyen, itt egyik nyereménye az volt, hogy írtak neki egy dalt, Tükröm, Tükröm címmel, amelyből videóklip is készült. Tavaly énekelt a Befogadlak című dalban is, amely a nevelőszülőséget népszerűsíti. Az éneklés mellett, a színházi világ is vonzóvá lett számára, amit mostantól még jobban megismerhet, hiszen bekerült a Nemzeti Színház által indított Színházi Ifjúsági Alkotóműhely (SZIA) társulatába. Itt hamarosan komoly munka kezdődik: egy olyan színházi előadást kezdenek próbálni, amelyben jövő májusban együtt lépnek színpadra tehetséges, gyermekvédelmi gondoskodásban élő és határon túli magyar fiatalok.

– A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai programja hangsúlyosan foglalkozik a tehetséges gyermekek felfedezésével és támogatásával. Az a feladatunk, hogy észrevegyük ki miben tehetséges és arra felé terelgessük, hogy megtalálja önmagát és fejlődni tudjon. A családjukat vesztett gyerekeknél különösen fontos, hogy önbizalmukat fejlesszük, ezzel is alakítsuk jövőképüket, így képesek lesznek célokat kitűzni és el is érni ezeket. A szolgáltató a felismert tehetség fejlesztésére, gondozására minden forrást biztosít, a fizikai, tárgyi környezetet és az anyagi forrásokat is, például magántanárok foglalkoztatását, ha a sport kapcsán merül fel plusz kiadás, legyen az eszköz, ruházat, vagy külföldi verseny támogatása – hangsúlyozta Kiss Gábor, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun megyei területi igazgatója.