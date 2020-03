Bemutatták Simon Pál parasztköltő és festő kötetét

Könyvbemutatóval egybekötött kamarakiállítás részesei lehettek az érdeklődők kedden Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtárban. A 2006-ban elhunyt Simon Pál dávodi parasztköltő-festő munkásságából kaptak hangulatos képet.

Simon Pál kötete a Lila kankalinok címet kapta. A könyvtári rendezvényen elsőként Simon József családtag mesélt a szerzőről, majd Bajtai Mária, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei vezetője mutatta be a képet. A festményeket Bella Rózsa grafikusművész méltatta.

Simon Pál 1924-ben született, élete Dávodhoz kötődött. A varázslatos lelkületű parasztember verseket és prózai munkák sokaságát, valamint rajzokat, festményeket hagyott örököseire. Hagyatékát egyik leszármazottja, a Kecskeméten élő Simon József gondozza. – Anyai nagymamám testvére volt Simon Pál, Pali bátyja. Írói, festői munkáiról a rendszerváltásig semmit nem tudtam, nem is tudhattam, hiszen Ő titokként őrizte. Érezte, sőt tudta, Ő egy kincset birtokol – idézte a könyvbe írt előszavát Simon József.

– Huszonnyolc kockás spirálfüzet telt meg versekkel, prózával, rajzokkal, melyet felesége adott át számomra a halála után. Pali bátyja szerette volna kiadni írásait, kereste a kapcsolatokat, de nem sok sikerrel, inkább irigységre, meg nem értésre talált. Nagy öröm volt a számára, amikor egy-egy verse megjelent a Szabad Földben vagy a Dávodi Élet helyi kiadványaiban. Egy segítője révén 15 versét tartalmazó kis füzetet tudott néhány példányban elkészíttetni, melyből nekem is büszkén adott egyet. Ekkor fogalmazódott meg bennem ennek a kötetnek a megjelentetése, Pali bátyjám munkáinak egybegyűjtése, kiadása. Rögös és hosszú út vezetett e gondolattól a megvalósulásig, halála után talán sokára jött el. Örömömre szolgál, hogy most már a kezemben foghatom és közreadhatom – mondta végül Simon József.

A könyv a Lila kankalinok címet kapta, ennek miértjét pedig bővebben is kifejtette Bajta Mária a kötet bemutatása előtt: „A hóvirág a tavasz első virága, ennek ellenére Simon Pál a kankalint szerette. Egykoron vallotta: az ő kertjében telenként a hó alatt is nyíltak a lila kankalinok, melyek vigasztalták, biztatták a nehéz pillanatokban is. A zord tél szorításában is éltek, mindig rá mosolyogtak. A kallódó életében vigaszt nyújtottak, apró földi napsugárként.”

A kötet három egységből áll: versek, esszék-tanulmányok és festmények.