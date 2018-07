Az alkotás és a tartalmas együttlét egyaránt fontos

Negyvenegy éve rendeznek alkotótábort Hajóson, ahol idén harmincan gyűltek össze. A táboralapító „nagy öregek” mellett megjelentek a fiatalabb művészgenerációk képviselői is.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Jászol, krumplitörő, kubikos talicska is kiállítási tárgy lett a hajósi művésztelepen. – Ezek a hétköznapok szobrai – mondja róluk az alkotótábort immár negyvenegyedik alkalommal megszervező Alföldi Albert, aki már sok olyan tárgyat megmentett az enyészettől, amik mások számára elértéktelenedtek.

Berci bácsi alkalmi képkeretezőként is készül a táborzáró tárlatra, s munka közben örömmel szólt arról, hogy az idei táborban is vannak olyan alkotók, akik a „minőség zászlajának továbbvivői lehetnek.”

A mostani tábor ihletadója szintén egy talált tárgy, egy gondos munkával szegecselt, fém Krisztus, aminek hasán és fején lövedékek ütötte lyukak vannak. – Milyen világ az, ahol a megfeszítettbe is belelőnek? – tette fel a kérdést Alföldi Albert.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Régen ennek a közösségnek az élete fonókban zajlott, ahol összegyűltek, beszélgettek, szórakoztak. A művelődési ház vezetőjeként egykoron megpróbáltam valami „fonóutánzatot” létrehozni, de nem volt az igazi. Vacsorákat is szerveztünk az alkalmakra, és egyszer az volt a javaslat, hogy legyen főtt krumpli, töpörtyűvel, kenyérrel. A forró krumpli pucolása közben egyszer csak talált a szó, és mindenkinek lett egy története az életéből. Most nincs meg az a főtt krumpli. Ez a tábor emiatt is fontos, hiszen az alkotások néha másodlagosak, mert ott vannak a tartalmas együttlétek, beszélgetések – vélekedett Alföldi Albert.

Az idei táborban harmincan gyűltek össze, s a „zászlóvivők” egyike lehet Korsós Roland, aki Nemesnádudvarról jött. Roland pályája autodidakta alkotóként indult, de ahogy mondták róla: „példaértékű alázattal” tanulja a festészetet. A 35 éves alkotó megemlítette: hálás, hogy ott lehet Hajóson, aminek anyagi támogatásáért köszönettel tartozik dr. Kovács István nemesnádudvari polgármesternek.

Pécsről érkezett Szabó Zsolt és felesége, Horgas Karina festőművész, akik visszatérő alkotói a tábornak. Zsolt – aki főállásban egy gyógyszeripari­ cégnél szakértő –, filmre készített fotográfiáiról mesélte, hogy a gondolattól az alkotásig vezető út a legfontosabb. A hajósi tárlatra elhozott, Műterem című kompozíciója is egy gondosan tervezett alkotás, melyen a fény és az árnyék főszereplők.

A művészek egy része a hajósi iskola tantermeiben dolgozik, ahol az ajtókat a korábbi táborban készült festmények díszítik.

– Az eddigi napok alatt annyit fejlődtem, mint korábban egy év alatt – mesélte mosolyogva a bajai képzőművész-tanár, Papp Nikolett, aki örömmel veszi azokat a tanácsokat, amiket Matteo Massagrande, a kortárs olasz festészet kiemelkedő alkotója ad neki és a tábor valamennyi résztvevőjének.

– A művészet a lélekről szól, és Hajós abban segít, hogy megtaláljad a lelket a művészetben. Mert meg kell találni a lelkét annak az embernek, akit festesz, s ha megleled, akkor megtalálod saját lelki békédet is – vallja Dong Fu Lin, aki már hatodik alkalommal jár az alkotótáborban.

A szóértésben segítő Kempl Zsombor – aki ősztől a New York-i egyetem abu-dzabi campusában folytat művészettörténeti tanulmányokat –, révén kiderült: Kína egyik legnépszerűbb színészének egy bajai ismerőse javasolta, hogy jöjjön Hajósra, mert ott kiteljesedhet a művészete.

A festészet iránt mindig is vonzódott Dong Fu Lin, de hiába szeretett festeni, az élet másfelé sodorta. Sokáig úgy tűnt számára, hogy semmi sem lesz a festészetből. A középiskola után, kilenc évig építőmunkásként dolgozott, majd kellemes, mély orgánumának köszönhetően szinkronszínész lett, ami meghozta számára az ismertséget.

– A Star Warsban odahaza én voltam Darth Vader hangja – mesélte nevetve Dong Fu Lin, aki később műsorvezetőként, a színházi életben és filmszínészként is megállta helyét, miközben egyre népszerűbb lett hazájában. Hajósra ezúttal egy operatőr is elkísérte, mert dokumentumfilmet forgatnak róla.

– Szeretek idejönni, mert itt béke van, érezni a harmóniát a természet és az emberek között. Itt úgy élnek az emberek, ahogyan mindenhol kellene, és itt nem csak Matteótól tanulok sokat – sorolta Dong Fu Lin, aki Kína legnagyobb városából, a több mint 24 millió lakosú Sanghajból jár feltöltődni Hajósra.