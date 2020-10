Az '56-os nemzetőröknek állít méltó emléket új könyvében

Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán jelent meg Kenyeres Dénes 19. könyve. Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokság története című kötetet kedden mutatták be a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár helyismereti gyűjteményében.

Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes életét nagyban meghatározza a történelem iránti szeretete. Katonaemberként hosszú évtizedek óta kutatja hazánk, ezen belül is Kecskemét hadi múltját. Ennek eredményeként számos tanulmányt és cikket írt szaklapoknak, és 19 könyvet, melyek zömében katonai ihletésűek.

Legújabb kötete, az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokság története címet kapta.

– Tavasszal a kijárási korlátozások alatt készült el a könyvem. Alapjaiban én elég aktív ember vagyok, sokat mozgok, így tavasszal elég nehezen értem meg a korlátozásokat. Minden energiámat az írásra fordítottam, így viszonylag rövid idő, három hónap alatt elkészült a könyvem – elevenítette fel az írása körülményeit.

– Számomra mindig is nagyon érdekes volt a magyar történelem, azon belül is három szabadságharc: a Rákóczi, az 1848–49-es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc. Két éve jelent meg könyvem az 1848–49-es eseményekről, most az 1956-ost mutatom be kecskeméti vonatkozással, és elárulhatom, már majdnem készen van a Rákóczi-szabadságharcról szóló kötetem is – tette hozzá a szerző.

Az új könyv öt fejezetből áll. Az elsőben az 1956-os eseményeket mutatja be Kenyeres Dénes. A másodikban a Magyar Nemzetőrség történetét tárja fel, melynek tagjai harcoltak az 1848–49-es szabadságharcban, 1918-ban a rendvédelemben volt részük, 1956-ban pedig húsz napon át küzdöttek. A harmadik fejezetben a rendszerváltás utáni változásokat vázolja a szerző, a nemzetőr egyesületek megalakulásait taglalja, kitérve a Bács-Kiskun megyei és kecskeméti vonatkozásokra. A negyedikből az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokságának története ismerhető meg. Az ötödikben pedig a már elhunyt és a még ma is élő tagok életútja olvasható el.

– Ma már nem sokan élnek azok közül, akik végigszenvedték az 56-os eseményeket. Én 15 éves voltam akkor, sok mindenre emlékszem. Nyolcadikosként, a történelemtanárom minden nap részletesen elmondta, mi történik. Ezek az órák nagyban meghatározták az életemet. Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnokságának 1998 óta vagyok tagja, és 2003 óta elnöke. Minden évben számos nemzeti és városi ünnepen képviseltetjük magunkat, megemlékezünk a hősökről. Tagjaink között vannak olyan hősök, akik még részt vettek az 56-os forradalom és szabadságharcban. A könyvemmel szeretnék emléket állítani az 56-os nemzetőrség tagjainak, akik kivették részüket a forradalom és szabadságharcból – hangsúlyozta Kenyeres Dénes.

A kötet 160 oldalas és mintegy 140 illusztráció, fotó színesíti.

– Nemcsak kutatom a múltat, de őrzőm az értékeit is. Gyűjteményemben korabeli fegyverek, érmek, kitüntetések, régi papírpénzek, bélyegek egyaránt megtalálhatók. Ezekből tematikusan többet is bemutatok a kötetekben. Különösen a Rákóczi-szabadságharc kapcsán van sok relikviám, hiszen az a kor nagyon gazdag forrásanyagban. A Rákóczi-szabadságharcot bemutató könyvemet a nyáron írtam meg, hamarosan nyomdába kerül és a terveim szerint november végén megjelenik. Úgy vélem, ez lesz az utolsó könyvem, ezt követően már csak tanulmányokat és szakcikkeket írok majd – mondta végül a szerző.