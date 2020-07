Amerikában megőrülnek a munkáiért

Fess, alkoss, érezd jól magad! – vallja Huber Helga kiskunhalasi projektmenedzser, aki számára a kreatív festés jelenti a megnyugtató elfoglaltságot.

Minden nagyapáék keceli otthonából eredeztethető, ahol az igen izgága unoka nyaralásainak kötelező feladata volt a kerítések és a kapuk újrafestése.

– Volt úgy, hogy két hétig festegettem, de akkor legalább nem kellett izgulniuk miattam a nagyszüleimnek, mert lefoglaltak ezzel a munkával, és legalább nem rosszalkodtam – idézte gyermekkori emlékét Huber Helga, aki projektmenedzserként dolgozik, de az ecsetek ismét főszerepet játszanak életében.

– A menedzserkedés néha borzasztóan stresszes ezért keresnem kellett valamit, ami kikapcsol. Ez lett a bútorfestés, de korábban semmilyen hasonló kreatív műfajjal nem foglalkoztam. Mindez 2018 év vége felé történt, és a tavalyi évtől foglalkozom tudatosan a bútorokkal. Mindebbe az is belejátszott, hogy szüleim Szegedre költöztek, és nagyszüleim keceli házából nagyon sok bútor maradt ránk, amelyekhez én is kötődtem. Így ott volt az alapanyag, s már csak egy kis festéket kellett keresni, és elkezdtem gyakorolni – mesélte mosolyogva Huber Helga, aki azóta létrehozta a Minden Festés Kreatív Műhelyt.

Természetesen mindezt megelőzte a rengeteg tanulás, a legegyszerűbb technikák megismerése az előkészítéstől a rétegzett és dekorglettes technikákon át az antikolásig. A workshopokon nagyon sok új technikát lehetett elsajátítani. A világháló révén különböző csoportokba is felkerültek az elkészült munkái, és a beérkező vélemények is segítik az alkotót.

– Krétafestékkel kezdtem én is, mert mostanában az „divatos” a bútorfestésben. Sokat kísérletezem, egyre több fajta festéket próbáltam ki és végül az akril lett a befutó. Ma már új technikákat is fejlesztek, ami mindig nagy örömmel tölt el. A bútorfestés megváltoztatta napirendemet, így általában éjszaka és délelőtt menedzserkedem, de amikor tudok, jövök a Kiskunhalas mellett található műhelyembe és gyakran 6-8 órát csak ezzel foglalkozom. Alapvetően önfejlesztem magam, de a visszajelzések alapján sokaknak tetszik, amit csinálok, mert olyan dolgokba mertem belenyúlni, ami nem általános. Imádom a színeket és struktúrákat, mivel az ember hangulatát a színek dominálják – jelentette ki Huber Helga, aki nem tarja magát művésznek, mint mondta: játszom az anyagokkal. – Azt sem mondanám, hogy hobbi, inkább szenvedély, ami után egyre többen érdeklődnek. Tagja vagyok amerikai és kanadai csoportoknak, és ott „megőrülnek” a munkáimért – teszi hozzá nevetve.

– A mottóm is csak ennyi: fess, alkoss, érezd jól magad! A pozitív jelzéseket követően, idén tavasztól kezdtem el magam is oktatni. Szívesen segítek, hogyan újítsák meg a bútoraikat és az eszembe sem jut, hogy magamnak nevelek konkurenciát. Nem az a célom, hogy egy konkrét stílusban berendezzek egy műhelyt, hanem nyitott műhelyként megmutassam azokat a technikákat, amiket nálam lehet tanulni. Nagyon szeretem ezt csinálni, ez számomra tényleg egy terápia. Más gyógyszert szed, ha nem elég nyugodt, én meg kijövök a műhelybe, és festek – mondta Huber Helga.