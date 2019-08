A foktőiek régi álma teljesül: tájházat hoznak létre a faluban

Végre lesz tájház a faluban, ezzel a foktőiek régi álma teljesül. A településnek egyáltalán nem volt még hasonló intézménye eddig.

Furcsa, de van, hogy a műanyag nyílászárót cserélik régire, és nem fordítva: többek között ez is megtörtént Foktőn, ahol tájházat hoznak létre. A máshol alap helyi látványosságnak számító hagyományőrző ingatlan eddig hiányzott a Duna-parti településről. Most építik az elsőt, úgy, hogy visszapörgetik az idő kerekét: eredeti állapotra állítanak vissza egy egyszer már felújított parasztházat.

– Maga az épület és a hozzá tartozó istálló elkészült, a berendezések is bent vannak, tehát 90 százalékban teljes a beruházás, igaz, még érkezni fog néhány bútor – nyilatkozta Bakai Károly polgármester. – Azt akartuk, hogy igazi foktői ház legyen, ne egy múzeum. Szeretnénk, ha működne, funkciókat látna el, gyermek- és felnőttprogramokat is fogadna. A nyár végén egy szilvalekvárfőzéssel egybekötött avatóünnepséget fogunk tartani, és szervezünk kukoricafosztást, tarhonyakészítést is – mutatta be a hagyományőrző terveket.

Foktőnek, a helyiek számára kiemelt fontosságú hagyományőrzés ellenére sem volt tájháza, a tervezés csak néhány évvel ezelőtt kezdődött. Az önkormányzat 2015 tavaszán kezdett el kutatni a faluban, hogy melyik használaton kívüli ingatlan lenne alkalmas erre a célra. Nagyon sok helyen tartottak szemlét, mire a Fő úton ráleltek a klasszikus parasztházra, amelynek belsejét mostanra teljesen átalakították, valamint a tornác kőlábai is felújítást, új festést kaptak. Az utcafrontra néző kerítést elkezdték lebontani, a helyére sötét színű, szintén autentikus deszkakerítést, -kaput emelnek.

– Lépésről lépésre dolgozunk rajta: a szobákat visszaállítottuk eredeti állapotúra, a műanyag ablakokat pedig régire cseréltük – mesélte mosolyogva Bakai Károly, hozzáfűzve, hogy „az embernek sírt a lelke”, amikor meglátta a parasztházba épített modern nyílászárókat. – Sokat kutattunk régi ablakok után, de nem találtunk, ezért ilyen hatású ablakokat kellett legyártatnunk – vázolta a szokatlan és nem mellékesen drága gyakorlatot.

A saját erőből kivitelezett tájházépítés célegyenesbe fordult: a következő hetekben még kiegészítik a gyűjteményt, befejezik a kerítést és parkosítanak. A berendezés egyébként lakossági gyűjtésből jött össze – igazi kincseket adtak a foktőiek, a 19. századi sarokpadtól a századelőn készült edénykészleteken át az évtizedekre padláson felejtett ágyneműkig, szóval minden eredeti lesz, az elsőtől az utolsó darabig. A hivatalos megnyitót augusztus 31-én tartják, a részletes programról későbbre ígértek tájékoztatást.