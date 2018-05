Jövő héten tartják a keresztény kiadók hazai seregszemléjét

Idén huszonhatodik alkalommal szervezik meg a Szent István Könyvhetet, ahol az ország harminc egyházi és keresztény szellemiségű, katolikus és protestáns könyvkiadója mutatja be kínálatát az olvasni szeretőknek.

Május 7. és 12. között a budapesti Ferenciek terén az olvasók nemcsak a kiadványokkal, hanem a szerzőkkel is találkozhatnak: ötvennégy író, költő, teológus dedikálja majd régi és legújabb műveit.

Hétfőn és csütörtökön könyv- és filmbemutatókat is tartanak. Az érdeklődők megismerhetik például az Ötven év Chiara Lubich mellett című, a Fokoláre mozgalom alapítója halálának tizedik évfordulójára megjelent kötetet. Az orgonaművész szerzőtől, Horváth Márton Leventétől az Egy műfaj illegalitásban című, a hazai misekompozíciók történetével foglalkozó könyvről hallhatnak az olvasók. Találkozhatnak továbbá Gianni Ghiglione Szalézi Szent Ferenc életét bemutató munkájával és a Most és halálunk óráján – A rózsafüzér ima ereje című lengyel dokumentumfilmmel is.

A könyvhét május 7-i megnyitójának keretei között átadják a Stephanus-díjakat is: idén a teológiai kategóriában Rokay Zoltán teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzora, irodalmi kategóriában pedig Valter Ilona régész kapja az elismerést.

A Stephanus-díj a könyvhetet szervező Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közös kulturális díja, amelynek díjazottjai olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik mind a teológiai tudományok, mind az irodalmi műfajok területén. Az elismerést 1993-tól napjainkig 54 személy nyerte el.

Borítóképünkön érdeklődők az egyik korábbi Szent István Könyvhéten

Forrás: MTVA / MTI / Nagy Zoltán