Vizsgát tettek a Mátyás Citerazenekar fiataljai, így a jövőben taníthatnak is

A Csutorás népzenei tábor alatt szerzett élmények egész évben motiválják a Mátyás Király Citerazenekar ifjú tehetségeit. Az egy hét alatt sokat tanultak, és hárman levizsgáztak népdalkör­vezetésből, így a jövőben már taníthatnak is.

A Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánctábort 34. alkalommal rendezték meg Örkényben. A kezdetektől hazai és határon túli hivatásos zenészek, táncosok, népművelők, népművészek jönnek össze egy hétre, hogy tapasztalatot cseréljenek, tanítsák és életre szóló élményekkel ajándékozzák meg egymást. A kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar tagjai több mint tíz éve aktív résztvevői a Csutorás tábornak, ahol nemcsak fellépnek, de tanulnak és tanítanak is.

– Idén mi voltunk a legnagyobb létszámú csapat – mesélte Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője. – A zenekar másik vezetőjével, férjemmel, Sulcz Ferenccel közösen kísértük el a 22 tanítványunkat. Az egy hét ismét tartalmasan és élményekben gazdagon telt el. Napi öt órát citeráztunk, a többi időben pedig kézműveskedtünk, táncoltunk és sokat beszélgettünk. A zenekarunk a megnyitón lépett fel, mind a nagyok, mind a kicsik zenéltek – tette hozzá.

Zengett a „Győztesek éneke” is a Csutorás Táborban. A Kárpát-medencei népzenei, népdalverseny győztesei jutalomként vehettek részt a Csutorás táborban, ahol természetesen fel is léptek. Köztük a Mátyás Király Citerazenekar egyik tagja, Ormai Réka is.

– Mindig tud újat nyújtani a tábor, a fiatalok tovább mélyíthetik a tudásukat és egész évre motivációt is kapnak a zenetanuláshoz. A napi öt óra tanulás több korcsoportban zajlott, azaz több tudásszinten. A tanításban férjem és én is részt vettünk, a középszintű csoportokat vittük. A haladókat Széles András népzenész tanította, e csoportba beválogatták két tanulónkat is, Szilvási Nórát és Tóth Anna Lizát – jegyezte meg Bükki Éva.

A Mátyás Király Citerazenekar tagjai közül az idősebbek már sokadszor vettek részt a Csutorás táborban, a kisebbek közül néhányan először táboroztak. Számukra nemcsak a tanulásról, hanem az önállósodásról is szólt az egy hét, hiszen először voltak távol szüleiktől. A két generációt tudatosan vegyítettem is, hogy a nagyok segíthessék a kicsiket.

A Mátyás Király Citerazenekar legnagyobbjai közül hárman, Gyurkó Alexandra, Sonkolyos Ágnes és Sulcz Ferenc Bálint népdalkörvezetői vizsgát tettek. Így a jövőben már taníthatnak, segíthetik a műhelymunkát a kisebbeknél, a februárban megalakult Pöttöm csoportnál.

– Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen fiatalon ennyire elhivatottak a népzene, a citera iránt – hangsúlyozta Bükki Éva.

A Csutorás tábor nemcsak a zenélésről szólt. A citerák behangolása órákig is eltart egy-egy fellépés előtt, melyet mindig Bükki Éva végez.

– Szerettem volna, ha a gyerekek a citerázás technikai hátterébe is bekapcsolódnak. Ismerjék meg, sajátítsák el a citera behangolását is, hogy a jövőben ők is elvégezhessék. Természetesen nem lehet egyből megtanulni, évek alatt lehet kellő rutint szerezni. Most ezt a hosszú munkát alapoztuk meg a táborban – árulta el a zenekarvezető.

A táborban a népzene mellett a hagyományőrző kézművesség is minden évben helyet kap. A kecskeméti fiatalok agyagoztak, bútort festettek, házi áldást festettek, és többféle kézműves remekművet készítettek, például bőrkarkötőket, dobozkákat, kisebb hangszereket. Mindezek mellett Bükki Éva még arra is hangsúlyt fektetett, hogy este közösen meséket olvassanak, természetesen népi ihletésű történeteket.