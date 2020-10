Városi elismeréseket adták át Kiskunhalason

Díjazták a város fejlődéséhez aktívan hozzájáruló személyeket és a pedagógusi pályán kiemelkedő munkát nyújtó szakembereket is a kiskunhalasi ünnepségen. Az eredeti tervek szerint a két díjátadó nem egy napon lett volna, a járvány miatt azonban a tavasszal elmaradt ünnepséget is most tudták megtartani.

Hagyományosan a májusi Város Napján tartott ünnepi testületi ülésen adják át a Pro Urbe díjakat Kiskunhalason, idén azonban a járványügyi helyzet miatt erre nem volt lehetőség. A városvezetés viszont szerette volna méltóképp ünnepelni az elismerések átadását, ezért az óvintézkedések szigorú betartása mellett az október 23-ai ünnepség részeként, pénteken, a Városháza Házasságkötő termében köszöntötték a díjazottakat. A város képviselő-testülete februári zárt ülésén döntött arról, hogy idén kik kapják a minden páros évben odaítélt Pro Urbe díjat. A kitüntetés azon személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kiskunhalas város területén tartós és eredményes munkát folytatnak, illetve kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Ebben az évben dr. Döme Ottó nyugdíjas pedagógus, az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület elnöke, valamint Szécsiné Rédei Éva, a Csipkeház és Csipkemúzeum igazgatónője vehették át az elismerést Fülöp Róbert polgármestertől. Döme Ottó méltatásában dr. Bognárné Nagy Éva képviselő kiemelte, hogy az egykori pedagógus olyan szellemi közegben nevelkedett, melyben az identitástudat, a hazaszeretet, a kulturális értékek a mindennapok részeként jelentek meg. Mindez pedagógusi hivatását is jellemezte. – Nyugdíjba vonulásáig szaktanárként adta át a mezőgazdasági ismeretek a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum diákjainak, közben 2000-ben egyedüli kezdeményezésként megszervezte az első prózafelolvasó versenyt az iskolában, amire az elmúlt hat évben már határon túlról is érkeznek diákok – mondta a képviselő.

A kitüntetettről elhangzott továbbá, hogy 2013 nyarán megalapította az Erdélyi Irodalmi Egyesületet, melynek missziója a határon túli magyar irodalom felvállalása. A Csipkeház igazgatónőjét Laskovicsné Terzics Edit képviselő méltatta, aki Szécsiné Rédei Éváról elmondta, hogy nem csupán a városban, hanem az országban és nemzetközi szinten is olyan munkát és szolgálatot végez, ami elismerést érdemel. – Ez a Pro Urbe díj köszönetet mond az alkotóközösség keze munkájának, világszerte megvalósuló népszerűsítéséért, a város kincse, a csipke felhasználási lehetőségeinek színvonalas bemutatásáért – hangsúlyozta a képviselő, hozzátéve, hogy a díjazott Halas külkapcsolatainak építésében is komoly szerepet vállal. Pénteken adták át a Kiskunhalas Város Közneveléséért Díjat is, melynek odaítéléséről a képviselő-testület júniusi zárt ülésén határozott. Ebben az évben Szeriné Ferencsik Yvette, a Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Balogh Zoltánné, a Fazekas Mihály Általános Iskola tanítónője és dr. Martinov Tiborné, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tanára vehették át a kitüntetést a polgármestertől.