Útlezárásokkal folytatódik a fásítási program Kalocsán

Változó forgalmi rend és útlezárások mellett folytatódik az önkormányzat által tavaly elrendelt fásítás – tudatta közleményében a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály.

Az összességében több mint ötvenmillió forintos, önerőből megvalósuló program következő két üteme szeptember 28-án, azaz hétfőn indul, így ekkortól le kell majd zárni a rendkívül forgalmas Ady Endre utca egyik szakaszát, és fél pályán a Szent István király utat is. Utóbbi centrum felé tartó oldala ideiglenesen egyirányú lesz, tehát a belvárosi helyszíneket továbbra is meg lehet majd közelíteni, az 51-es főút felől. A két hónapos munkálatok során lesznek még lezárások a sétálóutcában, illetve a városházától a gyermekotthonig tartó szakaszon is.

A fásítási program második és harmadik szakaszában 142 nyugati ostorfát vágnak ki, majd egy talajrekonstrukciót követően összesen 168 mezei juhart ültetnek a helyükre – írta a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben Boromisza Viktor. Az osztályvezető hozzáfűzte: az előkészítő munkálatokat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft., valamint a vele szerződésben álló Majax Kft. végzi el, szeptember 28-a és október 16-e között. A fatelepítés – a közművesítések és az időjárási körülmények függvényében – várhatóan október 19-től november 27-ig zajlanak majd.

Mint emlékezetes: az előző önkormányzat által tavaly megszavazott, majd elrendelt fásítási programot négy ütemre bontották, hogy ne egy költségvetési évben terhelje a város kasszáját. Az ennek megfelelően készült kertészeti tervdokumentáció a leromlott állapotú, forgalomra veszélyes nyugati ostorfák kivágásáról, majd a helyük beültetéséről szólt, mezei juharokkal és gömbkőrisekkel.

A két hónapig tartó munkálatok során komoly változások lesznek a forgalmi rendben – hívta fel a figyelmet Boromisza Viktor. Először a fent írt Ady Endre utca és a Szent István király út lesz lezárva részben vagy egészben, majd pedig a sétálóutca, teljes hosszában, igaz, korlátozott átjárást eközben is biztosítani fognak. Később, várhatóan már novemberben kerül sor a Szent István király út sétálóutcától a Batthyány utcáig tartó szakaszának félpályás lezárására – ekkor hetekig nem lehet majd behajtani a Belvárosi Általános Iskola felől – írta az önkormányzat.