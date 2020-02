Újraválasztották a régi elnököt a polgárőrök Félegyházán

Tisztújító közgyűlést tartott a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület. Az elnök maradt a régi, Marczényi Csaba a kezdetektől fogva vezeti az egyesületet.

A városházán tartotta tisztújító közgyűlését a napokban a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület. Első napirendi pontként vezetőségválasztás szerepelt. Az ötfős elnökséget titkosan választotta meg a tagság. Ennek értelmében Marczényi Csaba elnök ismét bizalmat kapott. Ő a kezdetektől fogva, huszonöt éve vezetője az egyesületnek. A tagság jelenlévő tagjai mind rá szavaztak, egyhangúlag támogatták Kertész Zoltánné titkárt is. Az alelnöki feladatokat Dongó József látja el, a további két elnökségi tagnak pedig Kis Czakó Lászlót és Dékány Ferencet választották.

Marczényi Csaba ismertette a tagsággal, hogy milyen támogatásban részesültek az elmúlt időszakban, illetve beszélt a jövőbeli tervekről is. Bejelentette, hogy rádiókat vásárolnak, amelyek a rendezvényeken nagy segítséget nyújtanak. Ebben az évben lesz huszonöt éves az egyesület. Ebből az alkalomból, október 30-án, ünnepi műsort szerveznek. Ezen a napon tájékoztatni fogják a város lakosságát az elmúlt negyedszázados munkájukról. Mivel rendszeresen biztosítják a labdarúgó-mérkőzéseket, a Magyar Labdarúgó-­szövetségtől 120 ezer forintot kaptak. Problémaként említette az újraválasztott elnök, hogy nincs megfelelő irodájuk. Szeretnék azt, ha az elkövetkezendő időben valahol a városközpontban kapnának olyan épületet, ahol megfelelő helyük lenne.

A tagság részéről felvetődött az, hogy jobban oda kellene figyelni a külterületi szolgálatokra. Az elmúlt évben sokkal több járőrözést tartottak a rendőrséggel együtt. Elhangzott az is, hogy próbáljanak meg közös szolgálatot adni nemcsak a rendőrséggel, de a mezőőrökkel is. Az egyik tag azzal érvelt, hogy az is sokat jelent, ha csak megjelennek a külterületeken. Elég, ha végigmennek a területen, mert az ott lakók látják, hogy figyelnek rájuk, így az esetleges bűnelkövetőket meg lehet akadályozni. Kérdésként merült fel az is, hogy mennyi lesz ebben az évben a tagdíj. Marczényi Csaba elmondta, hogy ez nem változik, a tagdíj összege marad ötszáz forint havonta, személyenként.

Dongó József megköszönte a bizalmat és említést tett arról, hogy van olyan egyesület, ahol egy hétvégén nagyobb létszámmal vonulnak ki a polgárőrök az esetleges bűnelkövetések megelőzése érdekében. Erre ösztönözte az egyesület tagságát, hogy Kiskunfélegyházán is legyen hasonló szolgálat. Ez megnyugtató lenne a külterületen élők számára. Marczényi Csaba hozzátette, hogy a legfontosabb feladatuk a jelenlét, kül- és belterületen egyaránt.