Tönkreteszi a gyom a kecskeméti kerékpárutakat

Több, akár nemrég elkészült kecskeméti kerékpárútnál is tapasztalható, hogy a gyom egész egyszerűen felnyomja vagy át is töri az aszfaltréteget. A Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezete szerint mindez a kivitelezésre és a karbantartásra is visszavezethető, és ami nagy baj, hogy a felülethibák nehezen vagy egyáltalán nem javíthatóak tartósan.

Aki rendszeresen közlekedik biciklivel Kecskeméten és környékén, valószínűleg már felfigyelt arra, hogy több kerékpárút szélére ránő a gyom, sok helyen pedig alulról felnyomja vagy akár át is töri a burkolatot a gaz, kisebb-nagyobb buckákat, repedéseket hozva létre.

A jelenség jól tapasztalható a Hetényegyházára, Városföldre és Katonatelepre vezető kerékpárútnál, utóbbinál kisebb magoncokat is láttunk az aszfaltcsík közepén, jelezve, hogy a természet nem adja meg magát, és küzd minden négyzetcentiméter visszahódításáért.

Barna Imre, a Magyar Kerékpáros Klub kecskeméti területi szervezetének képviselője rendszeresen fényképekkel dokumentálja az állapotokat. Gyakran jár a városföldi kerékpárúton, amely 480 millió forint uniós és hazai támogatásból épült a Duna Aszfalt kivitelezésében, 2015 szeptem­berében, azaz kevesebb mint öt éve adták át, de már most gondok vannak vele.

– A gaz gyakorlatilag belenőtt az útburkolatba, azaz kaszával nem lehet megoldani a problémát. A teljes kilenc kilométeres távon jelentkezik, hol erőteljesebben, hol kevésbé intenzíven, de gyakorlatilag nincs egy „tiszta” ötvenméteres szakasz, amely mentes lenne a növényzet áttörésétől. Tehát toldozni-foldozni biztos nem lehet, nem is lenne értelme, a teljes kopóréteg­csere pedig már komolyabb összeget emésztene fel, ráadásul nem is oldaná meg a dolgot, mert az új burkolatot ugyanígy széttolná a gyom. Vélhetően az útalaphoz is hozzá kellene nyúlni – mondta Barna Imre.

Hangsúlyozta: hasonló bajok vannak olyan kerékpárutaknál is, amelyeknél nagyobb szakaszokon mostanában cserélték a felső kopóréteget – ilyen a hetényi –, vagy egyes szakaszokon teljesen felújították, mint például a katonatelepit.

A Hetényegyháza és Kecskemét közötti kerékpárút is egyre „keskenyedik” a burkolatra ránövő gyom miatt, főleg a 2014-ben átadott szakaszon, de még a 2019 őszén a Városüzemeltetési Kft. által felújított szakaszon is elkezdett zöldülni az aszfalt, itt is kibújik a gyom a repedéseken. Ezt a tényt különösen aggasztónak találja a kerékpárosok érdekvédelmi szervezete, úgy véli, ha ez így folytatódik tovább, az újonnan leaszfaltozott részek nagyon gyorsan tönkre fognak menni.

Barna Imre szerint jórészt a kivitelezési hiányosságok vezetnek a kerékpárutak állapotromlásához, de a karbantartás elmaradása is szerepet játszhat ebben. Úgy véli, arra is visszavezethető a gyomosodás, hogy – valószínűleg költségcsökkentésből – nem építenek szegélyt a kerékpárutak mellé, pedig az megakadályozhatná a ránövést. A betonszegély­hiány természetesen nem magyarázza meg a burkolat közepén előbukkanó gazt.

– Ezeket a hibákat sajnos nem nagyon lehet javítani, inkább csak javítgatni: a repedéseket szurokkal kitölteni, a leginkább rossz részeket felmarni és újraaszfaltozni, de ha a technológia ugyanaz marad, akkor a gyom pár hónap múlva újra visszanő – magyarázta Barna Imre, hozzátéve: mindezen problémák miatt beadvánnyal fognak fordulni az önkormányzathoz.

A témához hozzátartozik, hogy egy 2017-es kormányrendelet értelmében a Magyar Közút Zrt.-hez került a hazai lakott területen kívüli kerékpárutak üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének feladata (így a városföldié is). Belterületen továbbra is az önkormányzat köteles gondoskodni erről, a városi kezelésű hetényegyházi út melletti kerékpárútnál is.

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot. Takács Valen­tina kommunikációs vezető kérdésünkre elmondta: tudnak a problémáról és kezelni fogják. Kijelentette, ez nem kivitelezési hiba, hanem az a baj, hogy a gaz – különösen a rendkívül agresszív tarack – behatol a járda alá és feltöri, felnyomja. Az a megoldás született, hogy a kerékpárutak mellett gyomirtóznak egy védősávot, így a gaz gyökerei nem jutnak be az út alá. A munka már folyamatban van, de egy kis idő, amíg hat a gyomirtó, csak utána érdemes elvégezni a szükséges javításokat.