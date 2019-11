Több mint negyven standnál várták a diákokat

Elsősorban a felsőoktatási intézményekbe jelentkező, érettségi előtt álló középiskolásokat várták a kiskunhalasi Bibó Gimnázium sportcsarnokában szerdán, A Te jövőd, a Te választásod címmel rendezett pályaválasztási napra.

Több mint negyven standnál huszonöt kiállító fogadta a halasi és környékbeli pályaválasztás előtt álló és továbbtanulni szándékozó középiskolás diákokat a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. szervezésében. A felsőoktatási intézmények közül a Szegedi Tudományegyetem vett részt a legszélesebb kínálattal, összesen tizennégy standon mutatkozott be az összes karuk, köztük a Gazdaságtudományi, a Gyógyszertudományi és a Mezőgazdasági kar. Képviseltette magát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Neumann János Egyetem, az Eötvös József Főiskola, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is.

A Te jövőd, a Te választásod című pályaválasztási kiállításon a bemutatkozó felsőoktatási intézmények munkatársai hasznos, gyakorlati tudnivalókkal segítették a továbbtanulás előtt álló fiatalokat, segítve őket a megfelelő intézmény és szakirány kiválasztásában.

A kiállításon a felsőoktatásból kikerülő, frissen diplomázott fiatalokat váró halasi intézmények és vállalkozások is bemutatkoztak. Ott volt többek között a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság és a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház is. A rendezvényen több előadást is meghallgathattak a diákok, valamint személyes konzultációra is lehetőség nyílt a kiszemelt felsőoktatási intézmény képviselőivel.