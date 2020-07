Társadalmi megbízatásban marad Széll Péter Baján

Sürgősséggel tárgyalták Nyirati Klára polgármester javaslatát Széll Péter alpolgármesteri tisztsége kapcsán a legutóbbi képviselő-testületi ülésen.

Az előterjesztés szerint a Széll Péter által ellátott feladatok kiemelkedő súlyára és a jelentős munkateherre tekintettel szükségesnek mutatkozik az, hogy a jövőben ne társadalmi megbízatásban, hanem főállásban lássa el feladatait. Ennek értelmében tiszteletdíja az alpolgármestereknek adható tiszteletdíj hetven százaléka, azaz 558 500 forint és további 83 775 forint költségtérítés lett volna.

Az előterjesztéshez László Károly képviselő, korábbi alpolgármester szólt hozzá elsőként, egy bajai lakos kérdését idézve: „Öt hete volt a kinevezése, mi változott ez idő alatt?” Egy másik, szintén lakossági kérdést is tolmácsolt: „annak idején rengeteget hangoztatta a polgármester asszony is, Széll Péter is, hogy nem akar többet keresni, mint amennyi a bizottsági fizetése volt. A tervezett összeg ennek a háromszorosa. Miért? Mi változott?” – kérdezte.

Bari Bernadett, az ellenzéki frakció vezetője is reagált az előterjesztésre. Felidézte az elmúlt hetek történéseit, amikor is egy volt bizottsági tag megdöbbentő videóban beszélt arról, hogy mi zajlik a városban, majd pár napra ezután megcáfolta azt, végül lemondott az egyik alpolgármester. Mint mondta, a Felügyelő Bizottságokban folyamatos változások vannak, az Értéktár Bizottságban is változások várhatóak a különböző pozíciókat illetően. A munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatban egy korábbi kérdésére azt a választ kapta, hogy tartanak még a változások, átszervezések. Ennek kapcsán tette fel most a kérdést, meddig tart még ez az átrendeződés, milyen folyamatok várhatóak még?

A polgármester válaszában elmondta, amihez eddig kompetenciája volt, az a tanítás. Ez egy új terület, hoz jó és rossz döntéseket, de belátja, ha hibázott. Stabilitást nem ígérhet, a cél mindig a város érdeke marad.

A képviselő-testület végül nem szavazta meg az előterjesztést, elfogadták viszont az önkormányzat 2019. évi zárszámadását.

A független könyvvizsgálói megállapítások szerint az előző képviselő-testület felelősségteljesen gazdálkodott a város vagyonával, kihasználta a pályázati lehetőségeket, növelte az önkormányzat és az intézmények vagyonát.