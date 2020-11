Tapintható szobrok is lesznek az új kertben

Érzékelések kertje a neve annak a kis ligetnek, amelyet a kecskeméti Rákóczi iskola előtti Aomori parkba tervezett meg a Kecskeméti Szent László Lions Club azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a látássérültek mindennapi problémáira. A kertet a hét végén lelkes önkéntesek kezdték el építeni, másfél ezer cserjét kiültettek. Folytatás tavasszal.

A nemzetközi Lions mozgalom egyik fő célja a látás védelme, azaz a látáskárosodások megelőzése, valamint a vakok és gyengénlátók segítése. Ennek jegyében – Kecskeméten is – rendszeresen szerveznek szemszűréseket, pénzadományokat gyűjtenek, szemüvegeket és eszközöket, például vércukor- vagy vérnyomásmérőt adományoznak, vagy éppen érzékenyítő foglalkozásokat tartanak a másság elfogadására az egészséges fiatalok körében. A klubtagok más hátrányos helyzetű embereket is támogatnak, főleg az értelmi sérült felnőtteket és gyerekeket, illetve a súlyos cukorbetegségben szenvedőket is. Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, felvilágosító előadásokkal, szűrésekkel.

A Kecskeméti Szent László Lions Clubnál pár éve elhatározták, hogy a programok mellett különleges módon hívják fel a figyelmet a látássérültek mindennapi problémáira. Az ötlet egy érzékenyítő liget létrehozása volt, ahol csukott szemmel bárki kipróbálhatja, milyen az, amikor valaki csak a hallására, tapintására és a szaglására támaszkodhat a tájékozódás során, de emellett pihenőhelyet nyújt a vakoknak és más sérülteknek, valamint természetesen a közelben lakóknak is. Noha a koronavírus-járvány némileg késleltette, hogy a tervekből valóság legyen, szombaton nagy lépést tettek a lionsosok.

Hívásukra közel száz önkéntes vett részt a Rákóczi iskola előtti Aomori parkban tartott tereprendezésen és kertészkedésen. Egy óra alatt összesen körülbelül ezerötszáz, zömében illatos cserjét ültettek el, elkészült egy kis domb és egy csigavonalú, homokból, faháncsból és különböző méretű és formájú kövekből épült ösvény is. Mint Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Szent László Lions Club soros elnöke elmondta: széles körű összefogás alakult ki, hiszen a munkába bekapcsolódtak az Első Kecskeméti Lions Club és a Digital Lions Club tagjai, a Leo Club középiskolás önkéntesei, de érkeztek a Kecskeméti Rotary Clubtól, sőt, egy budapesti Lions klubtól is. Magukénak érzik a kertet az iskola pedagógusai, valamint a szomszédos Csiga­biga óvoda munkatársai is, ők is kivették részüket az ásásból, lapátolásból.

A kutyák elől lezárt kertnek van öntözőrendszere, egy támogatónak köszönhetően pedig ivókút is került ide. A füvesítés egyelőre még hátravan. Nyolc betontömb is látható a helyszínen, ezekre a KÉSZ Kft. acélszobrászati alkotótáborában részt vevő művészek tapogatható térplasztikái kerülnek majd, melyeket kifejezetten a ligetbe szántak. A jövő évi tervek között szerepel egy kőasztal kihelyezése, melynek lapján a látássérültek által is kitapintható malomjáték lesz, emellett az egész térről is készül egy kicsinyített makett.

A rákóczis diákok között madáretető-építő versenyt hirdettek, a legjobb etetők ugyancsak a kertet gazdagítják, díszítik majd. Az ovisok által készített szélcsengőket pedig a dombon álló kis fára fogják felakasztani, ezáltal is sajátos hangulatot kölcsönözve a térnek.

Az iskolásoknak más szerepük is lesz az Érzékelések kertjében, a Rákóczi iskola ugyanis vállalta, hogy a diákok gondozni, ápolni fogják a növényeket.

A kert költsége egyébként körülbelül tízmillió forint, a Kecskeméti Szent László Lions Club ennek fedezetét nagyrészt egy tavasszal ebből a célból szervezett jótékonysági Zorán-koncert bevételéből, a klubtagok és támogatók adományaiból, valamint pályázati pénzből teremtette elő.