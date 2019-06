Tanulás, kreativitás és türelem a sikeres játékkészítés titka

Napjainkban a legtöbb gyerek számára ismerős közeget jelentenek az online videójátékok. A halasi gimnazista azonban nem elégedett meg pusztán a játék­élménnyel. Alkotóként is érvényesülni szeretne, ezért saját virtuális terek létre­hozásán dolgozik.

A mai gyerekek és tinédzserek jelentős hányada aktívan részt vesz – főként online – videójátékokban. Ezek a különleges élményt nyújtó virtuális világok sarkallták a halasi Egri Lászlót, a Bibó István Gimnázium harmadik évfolyamos tanulóját arra, hogy maga is elkezdjen videójátékok készítésével foglalkozni.

Egri László kisgyerekként találkozott először ilyen játékokkal, melyek gyorsan fő szabadidős tevékenységévé váltak.

– Gyerekkoromban messze laktunk az óvodától és az iskolától is, a barátaim sem a szomszéd utcában éltek, így gyakran az online videójátékokon keresztül léptem kapcsolatba másokkal. Valahogy ez a világ engem magával ragadott – mondta Egri László.

Eleinte az egyéni játékokban próbálta ki magát a tehetséges fiatal, majd egyre jobban elmélyült a csapatalapú online videójátékokban, ami lehetőségeket és kihívásokat is rejt a számára. – Ebben a térben az iskolatársaimmal és idegenekkel – akikkel később barátok lehetünk – is meg kell tanulnom együttműködni a győzelem érdekében. A taktikák kitalálása közben fejlődik a problémamegoldó képességem. Ami még nagyon jó ezekben a játékokban, hogy mindenki az egyéniségének megfelelő karaktert választhat magának. Lehetsz kommandós, kém, mesterlövés, sőt szerelő is – részletezte Egri László.

Már gyerekként megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne saját játékot készíteni. Az egyik legnépszerűbb online videójátéknak a műhely része – ahol a játékosok is tudnak alkotni – volt az első felület, ami inspirálta. – Úgy gondoltam, ha másoknak ez sikerül, akkor nekem miért ne menne. Az interneten rengeteg információ van erről.

Egy online képzést is elvégeztem, hogy több játékosra épülő játékot is el tudjak készíteni. Három-négy évvel ezelőtt – az általános iskola végén – megtanultam az internetről a programozás alapjait, de akkor rögtön nem kezdtem neki a játékkészítésnek. Körülbelül másfél évvel ezelőtt az informatikatanárom által tartott képzésen felfrissítettem a tudásomat, és ebben a tanévben komolyabban belevetettem magam az alkotásba – mondta a tehetséges fiatal.

Egy videójáték elkészítéséhez rengeteg ráfordított idő és tanulás szükséges, kitartás nélkül aligha lehet eredményt elérni.

– Programozás nélkül nincs videójáték, ez ad keretet minden virtuális világnak, ez megtanulható szabályokra alapszik. Fontos még a grafika és a történet, ami viszont kreativitást és intuíciót igényel. A türelem pedig nélkülözhetetlen, hiszen hosszú hetek, hónapok telnek el, míg a gondolatból tényleg megszületik a használható és élvezhető videójáték, amit az interneten erre szolgáló felületeken elérhetővé lehet tenni a felhasználók számára – összegezte Egri László.

Sok ihletet merít a sci-fiből

Egri László jelenleg egy nagyszabású projekten munkálkodik. – Ebben a virtuális térben az összes teória a világunk működéséről és létezéséről – mint például a lapos Föld elmélete – valóságos lesz. Olvasok sci-fi irodalmat és nézek ilyen stílusú filmeket, ezekből sok ihletet merítek, például ebben a játékban a szereplőim az elméjük erejét, a gondolataikat használják majd energiaként – árulta el a tehetséges diák.