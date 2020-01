Szeptembertől indul a honvéd kadétképzés a halasi szakgimnáziumban

Külön programot működtet a Honvédelmi Minisztérium a fiatalok számára, hogy a katonaságot minél közelebb vigyék a fiatal generációhoz. A képzések mellett honvédelmi táborokkal is igyekeznek vonzóvá tenni a katonai életpályát a diákok számára.

Idén szeptembertől indulhat a honvéd kadétképzés a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában, az erről szóló megállapodást szerdán délelőtt írták alá ünnepélyes keretek között az oktatási intézmény vezetői és a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnok-helyettese.

Külön programot működtet a Honvédelmi Minisztérium a fiatalok számára, hogy a katonaságot minél közelebb vigyék a fiatal generációhoz. A képzések mellett honvédelmi táborokkal is igyekeznek vonzóvá tenni a katonai életpályát a diákok számára.

A honvéd kadét program egy három éve működő, folyamatosan fejlődő rendszer, amellyel a honvédelmi tárca támogatja a honvédelmi nevelést. A tanórák mellett szabadidős programokat is biztosítanak a fiataloknak abban a 68 középiskolában, amely csatlakozott a honvéd kadét programhoz.

Három szinten működik képzés, az első szint a honvéd kadét közismereti képzés foglalja magába, ez gimnáziumokban, szakgimnáziumokban érhető el és a lényege az, hogy a honvédelmi szabadidős foglalkozások mellett egy, az úgynevezett honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulhatják a fiatalok, ebből érettségit is tehetnek. Ez heti egy-két órát jelent a tanulók számára. A második szintű rendszer a honvédelmi ágazati szakképzés, az országban jelenleg kilenc középiskola – ehhez csatlakozott a kiskunhalasi Dékáni Árpád Szakgimnázium is – és a következő tanévtől tizenkettő iskola lesz, ahol elérhető lesz. Ennek a lényege, hogy azok a fiatalok, akik jobban elkötelezettek a katonaság iránt, ezerötszáz órában tanulhatják az iskolai éveik során a honvédelmi ismereteket és mellette nekik is kínálnak szabadidős programot. A harmadik a honvéd középiskola és kollégium, ebből az országban egy van, Debrecenben, ahol gyakorlatilag huszonnégy órás, heti öt-hét napos honvédelmi nevelésben vesznek részt, azok a diákok, akik ezt vállalják.

A halasi Dékáni Árpád Szakgimnáziumban szeptembertől indul el a honvéd kadétképzés második szintje, amelyhez az infrastrukturális hátteret, valamint a szükséges szakoktatókat a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum és a Magyar Honvédség közösen biztosítják. Az iskola részéről Papp Gyula a szakképzési centrum főigazgatója és Molnár Nándor, a szakgimnázium igazgatója, valamint Huszár Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnok-helyettese írták alá a megállapodást. – A két szervezet az együttműködési megállapodás aláírásával kifejezte azt a szándékát, hogy a hazafiasságra, a nemzeti öntudatra való tanítás, valamint a honvédelmi nevelés területén, hosszútávon együtt kívánnak működni – hangzott el az eseményen.