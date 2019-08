Székely falu lovasa nyerte az idei Hírös Vágtát

Hilton Haragos nyergében a székelyföldi kis falu, Kézdialmás lovasa, a 18 éves Varga Mátyás nyerte meg szombaton a Hírös Vágtát Kecskeméten.

Hetedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Hírös Vágtát, a Nemzeti Vágta előfutamát, ezúttal is a Hírös Hét Fesztivál keretében, és a hagyományosnak mondható helyszínen, az egykor a 8. Tersztyányszky huszárezred számára készült Rudolf-laktanyában. A program délelőtt a résztvevők felvonulásával kezdődött, a városközpontba és vissza tettek egy kört.

A kánikulai melegben pár száz fős közönség kísérte végig az eseményt, az érdeklődés jócskán elmaradt a korábbi években tapasztaltaktól (igaz, a futamokat leszámítva most a látnivaló is kevesebb volt).

Ahogy a korábbi években, ezúttal is rendeztek Kishuszár Vágtát, a 16 éven aluli fiatalok 135 centiméternél nem magasabb pónikon lovagoltak és versenyeztek; nekik két kör, azaz körülbelül 750 méter volt a távjuk. Hat ifjú jelentkezett (köztük csak egy fiú), mindkét előfutamból ketten-ketten jutottak a fináléba. Itt aztán egy megismételt rajt után a Nyékládházát képviselő Simon Bori ért elsőként célba Robika nyergében, második a halászteleki Takács Eszter Ousor Dománnal, a harmadik pedig az uszódi Varga Maja, Amal Gazirával.

A felnőtteknél tizennégy lovas nevezett, őket két-két négyes és hármas előfutamba osztották. Rájuk három kör, körülbelül 1100 méter várt. Az első előfutamból a látrányi Panyi Mátyás és Licinio Gidran ment tovább. A második előfutam két érdekességet is tartogatott, ebben szerepelt ugyanis a mezőny legidősebb résztvevője, a 62 éves Bibók István Fülöpházáról, aki egy ugyancsak tisztes kort megélt lóval, a 20 esztendős Szemafor Mítosszal jött el a vágtára. Ebből az előfutamból száguldott a döntőbe a házigazdák lovasa, a 21 éves Vámos Mercédesz is, egy hétéves sárga kisbéri kancával, Déva Jutkával. A harmadik előfutamból a székelyföldi Kézdialmásról érkezett Varga Mátyás simán jutott tovább Hilton Haragossal, míg a balatonföldvári Vörös Georgina leesett lova nyergéből, de szerencsére a külső íven vágtatott, így nem került a többiek lova alá, rögtön fel is bírt pattanni, és szemmel láthatóan nem esett baja. Az utolsó selejtező résztvevője volt a szentkirályi Csiki Árpád és Lord Black. Őket már régi ismerősként köszönthette a közönség, hiszen már négyszer megnyerték a Hírös Vágtát, a Nemzeti Vágtán is rendre jól szerepeltek, és hírnevükhöz méltóan ezúttal is magabiztos futással kvalifikálták magukat a fináléba.

A döntő nem várt fordulatot hozott, az esélyesnek hitt Csiki Árpád a második körben lelassított – valószínűleg megsérült a lova – és innentől kezdve Vámos Mercédesz és Varga Mátyás csatáját láthatta a közönség. Végül nagy hajrát követően Kézdialmás 18 éves lovasa vágtatott át elsőként a célon minimális előnnyel, második Vámos Mercédesz, harmadik Panyi Mátyás lett. A kishuszároknál csak a döntő győztese, a felnőtteknél a finálé első három helyezettje megy tovább a Nemzeti Vágtára.

A fogatok látványos futamát – akárcsak eddig mindig – most is Balogh Erika nyerte meg a helvéciai ménesből származó lovaival, immár negyedszer. A futamok közötti szünetekben a huszár hagyományőrzők tartottak puska- és ágyúlövésektől hangos csatabemutatót, de a nézők láthattak egy kecskefutamot is.