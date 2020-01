Százezren látogattak ki 2019-ben a vadaskertbe

Sikerült elérnie 2019-ben a száz­ezredik látogatót a Kecskeméti Vadaskertnek. Nagy Tamás és családja gyakori vendégek a parkban, ajándékuknak köszönhetően 2020-ban még többet látogathatnak ki az állatokhoz.

Az elmúlt négy év alatt 60 százalékkal nőtt a látogatók száma éves szinten a Kecskeméti Vadaskertben. 2015-ben 63 ezren váltottak jegyet, 2019-ben pedig száz­ezren. E bűvös számot meg is ünnepelték hétfőn a parkban, Tokovics Tamás igazgató ajándékkal köszöntötte a százezredik látogatót, aki a Nagy család egyik tagja lett. Az ajándékok között volt egyéves családi bérlet és egy hatalmas plüssoroszlán is.

Nagy Tamás és párja, Hajagos Krisztina gyermekeikkel, Noémivel és Zitával érkeztek a vadaskertbe.

– Gyakran járunk ide, mivel a gyerekek nagyon szeretik az állatokat, akárcsak mi – mondta Nagy Tamás édesapa. – Örülünk a bérletnek, biztos vagyok benne, hogy az eddigieknél is sűrűbben látogatunk majd ki a kertbe. Jó látni a folyamatos fejlődést, most éppen a játszótér szépül. Kíváncsian várjuk az eredményt – tette hozzá.

A lányok elárultak, az állatok közül Noéminek a tigris, a hóbagoly és a fehér farkas a kedvence, míg Zitának a majmok és a nyuszik.

A vadaskertben nemcsak a látogatók száma nő látványosan, az állatállomány is folyamatosan bővül, a kifutók pedig megújulnak, illetve újak épülnek. A részletekről Tokovics Tamás, a létesítményt működtető Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. ügyvezetője adott számot.

– Tartalmas évet zárunk. Nagyon sok programunk volt és szakmai sikereket is elértünk. Kiemelném, hogy no­vemberben mi adtunk otthont az országos zoopedagógiai konferenciának, melyre az ország számos pontjáról, valamint a határon túlról is érkeztek szakemberek. A közelmúltban megkaptuk a Bronz fokozatú családbarát intézmény és munkahely címet, az állatkertek közül elsőként. Táboraink nagyon népszerűek, gyorsan betelnek. Sikeresek voltak a látványetetések, az Állatkertek Éjszakája, valamint a természet- és állatvédelemhez kapcsolódó programjaink. Együttműködünk számos intézménnyel, például a Hírös Agórával, a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel, vannak közös programjaink. Mindezeknek köszönhető, hogy négy év alatt 63 ezerről százezerre nőtt a látogatóink száma. Ez is bizonyítja, hogy nem csak passzív bemutatóhelyként működünk – jegyezte meg az igazgató.

A vadaskert állatkórházat is működtet, évente mintegy 500 egyedet ápolnak, köztük több védett és fokozottan védett madarat és emlőst. Lehetőség szerint gyógyulás után visszahelyezik az állatokat az eredeti élőközegükbe.

A vadaskertbe látogatók 2019-ben új állatokkal is találkozhattak. Érkezett egy amerikai csíkos hátú bűzösborzpár, indiai szarvaspár, kölyök feketepárduc-pár, vándorsólyom és kitta (ázsiai szarkaféle). Jövőre tovább gyarapodhat az állomány.

– 2020-ban új fajokat szeretnénk bemutatni, új kifutókat alakítanánk ki és már folyamatban van az új játszótér építése – hangsúlyozta az igazgató. – Tervezünk például zebrapárt hozni Kecskemétre. Épül majd egy dámszarvaskifutó, ahol az egyedek a muflonokkal élnek majd együtt. A zebrákat pedig az antilopokkal helyezzük közös kifutóba – részletezte.

Nem fáznak az állatok

A hideg időjárást jól viselik az állatok. Azon egyedek, melyek igénylik a meleget, azokra fűtenek, mint például a majmokra, hüllőkre vagy éppen a szurikátákra. Padlófűtésük van a nagymacskáknak és az addax antilopoknak is. A papagájokat pedig beköltöztették a majomházba, akárcsak a teknősöket.