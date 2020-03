Sosem látott bajban van a kalocsai kutyamenhely

Dupla teltház felett van a létszám a kalocsai kutyamenhelyen, és még csak most jön a tavasz. Közben elfogytak a munkáskezek.

Akkora segítségre még soha nem volt szüksége a kalocsai kutyamenhelyet működtető Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítványnak, mint most. A szervezet keserű nyilatkozatban erősítette meg, hogy a kialakult helyzetben alig maradt munkaerő, akinek segítségével elláthatnák a náluk lévő több száz állatot. Mivel a telep befogadóképessége véges, és messze a mostani létszám alatt van, alternatív megoldásra van szükségük, nem hogy a kutyák, de a telep életben tartásához is. A legnagyobb segítség most az ideiglenes befogadás és az önkéntes munka lenne, osztotta meg az alapítvány.

– Kijelenthető, hogy a kutyamenhelyen jelenleg katasztrofális állapotok uralkodnak: körülbelül kétszáz kutyánk van. Helyhiány miatt lassan egy éve nem tudunk új kutyusokat felvenni. Mondjuk eddig a sérült állatokat legalább meg tudtuk oldani – tette mérlegre az elmúlt időszakban végzett munkát Békési Marianna kuratóriumvezető. – Most jött az a probléma is, hogy kettő, azaz kettő ember maradt, aki ezt a közel kétszáz kutyát a hét mind a hét napján ellátja: egy telepvezető, akit a város fizet, valamint egy alkalmazott, négy órában, akit az alapítvány. Mindketten betegek, tehát nem tudnak például kutyát emelgetni, miközben ezt a közel kétszáz állatot nem csak bevinni kellett a menhelyre, hanem, mint említettem, nap mint nap el is kell őket látni – vezette le, hozzátéve, hogy egyetlen olyan önkéntesük maradt, aki részt tud vállalni a feladatokból, de ő is közel 70 éves.

– Ilyen körülmények között nem tudunk felelősen több kutyát elvállalni, akármennyire is szeretnénk. Jelenleg úgy tudunk csak segíteni, ha jelentkeznek ideiglenes befogadók, hogy egyelőre ne a menhelyre kelljen bevinni a kutyákat – mutatott rá. Hozzáfűzte: ha valaki csak egy időre tudja magához venni a frissen érkezett ebeket, akkor azok ellátását az alapítvány finanszírozza. – Munkás hiányában sem befogni, sem elhelyezni és ellátni nem tudunk további állatokat – jelezte borúsan, annak tudatában, hogy a tavaszi szaporulatok miatti dömping még csak ezután indul majd, és ők már most elérték a teljesítőképességük határát.

Az alapítvány sokféle alternatív módot eszelt már ki, egyrészt a meglévő telep bővítésére, másrészt pedig arra, hogy megpróbálja visszaszorítani a közterületre kijutó ebek számát. Ez utóbbi gyakorlatilag folyamatos munka és kiadás: felvállalták, hogy az ivartalanítások költségeinek egy jelentős részét átvállalják a gazdáktól, nekik csak jelezni kell az ez iránti igényüket. A különböző fajtájú és termetű állatok műtétei után különböző mértékű, 30-50 százalékos támogatást adnak, de olyan is előfordult már, hogy a teljes összeget ők állták. A szervezet lényegében minden megoldásra nyitott a négylábúak érdekében, de a lehetőségeik végére értek, főleg úgy, hogy a boltok koronavírus-veszély miatt megcsappanó forgalma őket is érinti, hiszen ilyen körülmények között nem sok adományra számíthatnak a kö­zeljövőben esedékes tápgyűjtő akciók során.

Az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány adó- és bankszámlaszáma, illetve a szervezettel kapcsolatos legnaprakészebb információk­ az Összefogás az Állatokért Kalocsa Facebook-oldalon találhatóak, illetve információ kérhető a 30/727-2745-ös számon is.