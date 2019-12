Sok tartozást halmoztak fel a kórházak

A kórházi beszállítók Orbán Viktor miniszterelnöktől kértek levélben segítséget, hogy még idén hozzájussanak az egészségügyi intézményekkel szembeni, lejárt követeléseik összegéhez. A kalocsai és kiskunfélegyházi telephellyel is rendelkező kecskeméti megyei kórház például 1,3 milliárd forinttal tartozik a cégeknek.

Segítségkérő levéllel fordultak Orbán Viktorhoz a hazai orvos­technológiai szektor meghatározó szervezetei, így az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ), a Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Tudományos, Ismeretterjesztő és Érdekvédelmi Egyesülete (HIVDA), a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter), valamint az Orvostechnikai Szövetség (OSZ). Mielőbbi intézkedést szeretnének, hogy a kórházi beszállítók még idén hozzájussanak az egészségügyi intézményekkel szembeni, lejárt követeléseik összegéhez.

Mint a Magyar Államkincstár honlapjáról is kiderül, ez nem csekély pénzmennyiség. A költségvetési szervek által október 31-ig kötelezően lejelentett tartozás 76,4 milliárd forint, ebből 64 milliárd halmozódott fel az egészségügyi intézményeknél, de a növekedés dinamikája alapján a négy beszállítói szervezet valószínűsíti, hogy év végére a 70 milliárdot is elérheti a kórházak tartozása, amire öt éve nem volt példa.

A levélben az ETOSZ, a HIVDA, a MediKlaszter és az OSZ hangsúlyozza: az iparági szereplők támogatnak minden olyan megoldást, amely fenntarthatóvá teszi a kórházak gazdálkodását, ezáltal segít megakadályozni az adósságuk újratermelődését. Véleményük szerint azonban az átalakítás csak az egészségügyre fordított közkiadások növelése mellett hozhat eredményt.

Megjegyzik azt is, hogy a hatalmas tartozásállomány már a közepesen tőkeerős beszállítók számára is működési kockázatot jelent, a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat pedig rövidesen csődbe viheti. A kifizetésekkel kapcsolatos bizonytalanság ezáltal a betegellátásban is zavarokhoz vezethet, továbbá nemzetközi versenyhátrányt okoz a hazai egészségiparnak.

Mint utánanéztünk, a kecskeméti, kalocsai és kiskunfélegyházi telephellyel működő megyei kórház tartozása szeptemberben 1,299 milliárd forint volt, a legfrissebb, október 31-ei adat szerint pedig 1 milliárd 322 millió forint. A kórház egyébként hat éve 1 milliárd 141 millió forintot kapott, hogy kifizesse szállítói tartozásait, ez a támogatási összeg akkor az adósság 70 százalékát „takarta be”. Akkor azt közölték, hogy a kifizetetlen, sokszor 3-4 éves számlák a kalocsai és a kiskunfélegyházi kórháztól kerültek a megyeihez az integráció során.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórháznál jelenleg 589 millió forint szerepel a Magyar Államkincstár által közzétett adósságlistában. A bajai Szent Rókus Kórház tartozásainak összege a szeptemberi 632 millióról októberre 735 millióra ugrott.