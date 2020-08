Sikeres légi bevetés után jól esik a poharazgatás

Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk a Petőfi Népe múltidéző sorozatának fotóiból. Ezúttal katonákról készült képeket gyűjtöttünk össze.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes.

I. világháború

Kecskemétről Kenyeres Dénes régi fotója az I. világháború emlékeit hordozza. Huszárok és gyalogosok kórházi ápolásakor készült a felvétel. A második sorban balról a második Búz István tizedes Nagykőrösről, aki olvasónk nagyanyjának, Czira Erzsébetnek a sógora volt. A zsinóros ruhában lévő katonák a császári és királyi 7. huszárezred lábadozó harcosai. Javuló állapotukat bizonyítja a boros üveg, a hosszú pipa, zeneszerszámok, fegyverek és a kézben tartott csizma.

Családi fotó

Pálfi Dénes (Páhi) régi fotói között több olyan fényképet őriz, ami nagymamája famíliáját, a Gráczia családot ábrázolja. E sok évtizeddel ezelőtt készült felvétel is féltve őrzött darabja a családi albumnak.

Lovaglótanfolyam

Újabb fotó Kenyeres Dénestől, mely az 1935-ös esztendőbe repít vissza. A felvétel a lovaglótanfolyam résztvevőit örökítette meg Kecskeméten, a Rudolf tüzérségi laktanyában 1935-ben. Jobb szélen Szabó Pál tartalékos hadnagy látható.

Poharazgatás

Kenyeres Dénes fotója az 1943-as esztendőbe kalauzolja el olvasóinkat. A kecskeméti 3/1. közelfelderítő repülőszázad hajózói egy légi bevetés után poharaznak a tábori reptéren Szovjetunióban. Bal oldalt Czigány Endre zászlós, középen pedig Szente Győző őrmester látható.

Kiváló repülőszázad

Kenyeres Dénes utolsó fotója több mint ötvenéves. 1966-ban, a kiképzési verseny során a II-28-ast üzemeltető hajózók Kiváló repülőszázad címet értek el. A zászlóátadási ünnepséget a kecskeméti reptéren tartották meg december 31-én a 44-es oldalszámú, II-28 típusú frontbombázó gép előtt. A fotón az első sorban (balról): Lohn János őrnagy, századparancsnok, Pölc Imre, Szabó Ferenc, Baranyi János, Árvai István, Boross Sándor, Szabó Imre, Forintos József és Egerszegi Miklós.