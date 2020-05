Segítenek a munka nélkül maradt embereknek Halason

Szociális étkeztetéssel és egy hamarosan induló új közmunkaprogrammal is igyekeznek segíteni a koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt családokat Halason.

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a halasi önkormányzat több száz rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára, akik szülei korábban jelezték igényüket, biztosított ingyen napi egyszeri meleg ebédet, amit részben önkéntes segítők bevonásával házhoz is szállított, ami komoly segítséget jelentett a családoknak. A koronavírus-járvány miatt Halason is sokan elvesztették a munkájukat, a pontos számadatok egyelőre nem ismertek, az önkormányzat azonban igyekszik élni a Belügyminisztérium által meghirdetett új közmunkaprogram lehetőségével, hogy a segély összegénél nagyobb jövedelemhez juttathassa a bajba jutott családokat.

A járványveszély miatt munkájukat elvesztő helyi lakosokat igyekeznek bevonni a június elsején induló új közfoglalkoztatási programba, amit a Belügyminisztérium támogatásával tudnak kibővíteni, így október végéig hetven fő juthat jövedelemhez. – Öt hónapra szól ez az egyedi közmunkaprogram, abban reménykedünk, hogy ez idő alatt fog annyit javulni a helyzet, hogy a helyi gazdaság konszolidálódni tud, és a közfoglalkoztatási programban részt vevő emberek el tudnak majd helyezkedni újra a helyi munkaerőpiacon – nyilatkozta lapunknak Szűcs Csaba alpolgármester.

– A Belügyminisztérium tájékoztatta a halasi foglalkoztatási osztályvezetőjét, hogy a kialakult járványhelyzet miatt egy új közfoglalkoztatási programot indítanak, az volt a kérdés, hogy Halas csatlakozik-e hozzá. Fülöp Róbert polgármester azonnal utasításba adta, hogy kezdjük el szervezni a programban részt vevőket, és ennek köszönhetően már június elsejétől hetven főt tud alkalmazni a város. Egy rövid időtartamú közfoglalkoztatásról van szó, hiszen júniustól október végéig fog tartani, de azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor a családok elvesztették a munkahelyüket, és az elkövetkezendő hónapok arról fognak szólni, hogy helyben is újraindítsuk a gazdaságot, átmenetileg rengeteg családnak fog ez segítséget nyújtani.

– Mi is látjuk és mindennap jönnek hozzánk az információk, hogy sok olyan család van, ahol mind a két szülő elvesztette a munkáját. A közfoglalkoztatás tudjuk, hogy nem egy nagy összeget fizet, de azt gondolom, hogy a segélynél sokkal több, és ebben az átmeneti helyzetben segítséget fog tudni nyújtani a bajba jutott családoknak – sorolta a városvezető. Az alpolgármester elmondta, hogy a program keretében elsősorban a közterületi zöldövezetek rendbetétele lesz a feladatuk a közfoglalkoztatásban részt vevőknek, de emellett kiemelt feladatuk lesz a még fellelhető illegális szemétlerakók felszámolása is.

Közmunkásokat toboroznak

A terveink szerint nemcsak a városban, hanem a külterületi és a Sóstó környéki területeket is rendbe teszik majd a közmunkások, folyamatban van a munkaerő toborzása, aki szeretne részt venni a programban, várjuk a jelentkezését a Halasi Városgazda Zrt.-nél, a Kiskunhalasi Cigány Nemzeti Önkormányzatnál, valamint a munkaügyi központ foglalkoztatási osztályán, ahonnan ki is értesítik azokat az aktív korú munkanélkülieket, akik ebben a programban részt tudnak venni – tájékoztatott Szűcs Csaba, aki elmondta azt is, hogy a közfoglalkoztatottak fele a Halasi Városgazda Zrt.-nél, a másik fele a nemzetiségi önkormányzat segítőhálózatának programján belül fog dolgozni. Ebben a programban lehetőség nyílt arra is, hogy konténereket kapjon a város, illetve eszközbeszerzésre is van lehetőség. Reméljük, hogy a munkavállalók és a város is profitál ebből a programból – tette hozzá.