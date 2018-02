Polgármesterekkel egyeztetett az elnök

A Településfejlesztési Operatív Program keretében 63 milliárd forint fejlesztési pénz áll Bács-Kiskun megye rendelkezésére.

A pénz zökkenőmentes felhasználásáról folyamatosan egyeztet a településvezetőkkel Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke. Szerdán tizedik alkalommal ült tárgyalóasztalhoz a Kiskunfélegyházi járás polgármestereivel. A félegyházi városházán minden érintett polgármesterrel személyesen egyeztetett a már elnyert pályázatok megvalósításának menetéről. Szerencsére már vannak olyan beruházások is, melyek hamarosan befejeződnek – nyilatkozta lapunknak Rideg László. Hozzátette: a közvetlenül karácsony előtt kihirdetett pályázatoknál jelenleg a támogatási szerződéskötések vannak folyamatban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A megyei közgyűlés elnöke a megbeszéléseket összegezve elmondta, a Kiskunfélegyházi járásban is problémát jelent, hogy nagyon sok pályázat nyert egyszerre, ezért az építőipar nem győzi a munkát. Ugyanakkor nehézséget jelent az önkormányzatoknak az építőiparban tapasztalható áremelkedés is. – Arról egyeztettünk a településvezetőkkel, hogy a megemelkedett árak mellett milyen módon tudják fejlesztéseiket megvalósítani. Erre a problémára több megoldás létezik. Így például egyedi kormánydöntéssel pluszforrás igényelhető. De az előfordulhat, hogy egyes beruházásoknál csökkenteni kell a műszaki tartalmat, vagy az önkormányzatok saját forrásból egészítik ki az elnyert pályázati támogatást, amihez egyébként nem kellett az önkormányzatoknak önerőt biztosítaniuk. A 100 százalékos támogatást a települések előre megkapták – részletezte az elnök.

Rideg László arról is beszámolt, hogy április 15-től a közbeszerzési eljárásokat csak elektronikus formában bonyolíthatják az önkormányzatok, ezért a településeknek február végéig kell csatlakozniuk a közbeszerzési rendszerhez.

Négymilliárd forint jut Kiskunfélegyházának

Kiskunfélegyháza a Településfejlesztési Operatív Program keretében közel négymilliárd forintból valósíthat meg fejlesztéseket – mondta el a tanácskozás után Csányi József polgármester, aki szerint az előzetes tárgyalásoknak köszönhetően zavartalan a pályázatok lebonyolítása. Félegyházán közel 400 millió forintból új óvoda épül, amely szeptembertől fogadja a gyerekeket. Néhány héten belül indul a Zöld város projekt közbeszerzése is, május­ban pedig elkezdődhet a kivitelezés. Két­milliárd forintból újul meg a város központja. Mindemellett 23 önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése valósul meg és az Ipari Parkot is továbbfejlesztik – részletezte Csányi József. Azt is hangsúlyozta, hogy Félegyházát is érintik a megnövekedett építőipari árak, ám a város jó gazdasági helyzete lehetővé teszi, hogy a szükséges önerőt biztosítsák a beruházások mellé.