Párizsban mélyítheti tovább a tudását Garamvölgyi István

A kémiai diák­olimpián bronzérmes lett a közelmúltban Garam­völgyi István, aki tavaly érettségizett a kecskeméti Katona gimnáziumban. Jövő szeptembertől Párizsban, a Sorbonne-on folytatja felsőfokú tanulmányait. Addig is a francia fővárosban készül egyetemi éveire.

– Sikeresen szerepeltél a kémiai diákolimpián. Bemutatnád, milyen követelményeknek kellett megfelelni? – kérdeztük Garamvölgyi Istvánt, aki Magyarországon való tartózkodása alatt Solton lakik, édesanyjánál.

– A legtöbb természettudományi tantárgyból, így kémiából is minden évben, nyáron rendezik meg a diákolimpiát. Mindig máshol, ezúttal Törökországban, Isztambul lett volna a házigazda. A járvány miatt ez módosult. A közelmúltban, nyáron Budapesten írtuk meg a feladatsort, melyet utána a nemzetközi zsűrinek kiküldtek. A laborfeladatok most elmaradtak. A diákolimpián körülbelül hatvan ország indult, hazánk a 2019/2020-as tanévben négy tanulót delegált, köztük engem. A mintegy 250 versenyzőből sikerült bronzérmet szereznem.

– Hetedik osztályban azonnal megszeretted a kémiát?

– Általános iskolai tanulmányaimat Kalocsán végeztem, majd sikeresen felvételt nyertem Kecskeméten a Katona József Gimnázium hatosztályos képzésére. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a kémiát, mind a fizikát ugyanaz a tanárnő, Sáróné Jéga-Szabó Irén tanította, így egységben láthattam a kettő tantárgyat. Nagyon hamar megszerettem mind a kettőt, köszönhetően a tanárnőnek is. Ha lehet azt mondani, a fizikát még a kémiánál is jobban szeretem. Főként elméleti síkon mélyítettem el a tudásom mindkettőből.

– Sok versenyen bizonyítottál az évek alatt?

– Igen, hazai és nemzetközi szinten is többször megmérettem magam. Sok szép eredményt elértem, de ez a kémiai diákolimpiai helyezés az, melyre talán a legbüszkébb vagyok. A kémia és a fizika mellett még a matematika az a tantárgy, melyből szintén versenyeztem.

– Érettségi után vagy, hol tanulsz jelenleg?

– Egy év szünetet tartok, sikerült ugyanis felvételt nyernem a párizsi Sorbonne egyetemre, ahol jövő szeptemberben kezdek. Ez az évem most a felkészülés jegyében telik. A nyár végén kiköltöztem Párizsba, ahol ismerkedem a várossal és mélyítem franciatudásom. A gimnáziumban iskolai szinten angolt és németet tanultam, franciát csak a magam kedvtelésére, a 11. évfolyamtól különórán kezdtem el. A középfokút sikerült letennem, de az egyetemhez ennél több is kell. Ezért is jó most ez az év Párizsban.

– A Sorbonne-on mit tanulsz majd?

– Az alapképzés bidiszcipli­náris, azaz két tudományos területet viszek majd egyszerre, így a kémiáról és a fizikáról sem kell lemondanom. Ötvözik a két szakot. A negyedik évtől, a mesterképzésen pedig majd eldönthetem, hogy melyiket folytatom.

– Mi szeretnél lenni?

– Elméleti fizikus, Párizsban.

– A járvány alatt is kint vagy Párizsban?

– November elején hazajöttem, amint azonban javul a helyzet, utazom vissza. Jelenleg édesanyámmal Solton élek, de már várom, hogy ismét Párizsban legyek.