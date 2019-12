Ötéves jubileumát ünnepelte a kórus

Kórustalálkozóval ünnepelte meg megalakulásának ötéves évfordulóját a dunavecsei Danubia Vox Vegyeskar. A művelődési házban megrendezett jubileumi rendezvényen a dunaföldvári Cantemus Kamarakórus, a Solti Női Kórus, a Soroksári Pedagógus Kórus és a Paksi Baptista Férfikar vett részt, a helyiek meghívására.

– Volt egy nyolc-tíz fős férficsapat, amely már néhány éve alkalmanként a katolikus ünnepeken énekelt. Ezt a felállást bővítettük ki a templomba járó női tagokkal, és 2014. március elsejétől kezdődően heti rendszerességgel tartottuk a próbákat. Kezdetben egyszólamú templomi énekeket adtunk elő, majd kánonokkal, húsvéti dalokkal bővült a repertoárunk. Ezután a városból is csatlakoztak hozzánk, sőt Apostagról és Dunaegyházáról is jöttek a kórusunkba. Az első két évben formálódott a tagok összetétele, jelenleg az alapítók közül öten járnak, a kórus létszáma húsz fő, akik főleg pedagógusok – emlékezett vissza az énekkar megalakulására Babenyecz László római katolikus kántor-karnagy, a solti katolikus templom állandó orgonistája, a Danubia Vox Vegyeskar vezetője.

A kórusba járók nem képzett zenészek, de megkönnyíti a munkát, hogy sokan tudnak kottát olvasni. Heti egy alkalommal próbálnak. Ma már a kórus civil szervezetként működik a városi önkormányzat támogatásával, a próbákat a művelődési házban tartják.

Felerészben egyházi, felerészben világi műveket énekelnek. Fellépnek liturgikus eseményeken, főleg a környékbeli templomokban, minden felekezet hívja őket, istentiszteletre, zenés áhítatra. Koncertjeiken gyakran szerepelnek vendégzenészek is. Ezek közül kiemelkedik az elmúlt év novemberében a felvidéki Szőgyén település meghívása, ahol az ünnepi szentmisén liturgikus szolgálatot, majd ezt követően koncertet is adtak. Az idén nyáron Prágában az ott élő magyarok mintegy százfős közösségének a meghívására énekeltek a vasárnapi szentmisén, ezután egy rövid koncert következett a templomban, majd a plébánia közösségi udvarán a vendéglátók kérése alapján világi művekből összeállított műsort adtak, többek között Bárdos- és Kodály-művekből.

A kórus tagjai nemcsak a próbákon találkoznak, hanem összetartó közösséggé is váltak. Megtartják a születésnapokat, névnapokat, és közösségépítő jelleggel rész vesznek más rendezvényeken is, például a dunaegyházi Csipetka fesztiválon, vagy Krumplinapon, a dunavecsei Hídi Fesztiválon, ahol kitelepülnek, főznek és együtt töltik a napot. Karácsony előtt kihagyhatatlan a kórusvezetőnél megrendezett „zsírosdeszka-parti” forralt borral, de évente egy alkalommal buszos kirándulást is szerveznek, így voltak már együtt Tihanyban, Veszprémben, Szentendrén. Helyi rendezvények is fűződnek a nevükhöz. Az Aradi vértanúk emléknapját teljes egészében ők rendezik, amelyet főként magyar szerzők műveiből álló zenei esttel fejeznek be. A digitális világban is benne vannak. Közösségi oldalukon tájékoztatják az érdeklődőket híreikről, eseményekről, fényképes beszámolókat is közzé tesznek. Saját zenei csatornájukra pedig feltöltik koncertfelvételeiket.

– Szeretnénk bevonni a fia­talokat is a kórusba, ezért a kortárs szerzők műveit részesítjük előnyben. A jövőben egyre több populáris dallamot tervezünk műsorra tűzni. Dunavecsén nincs múltja a vegyes kari éneklésnek, ezért egyik célunk az, hogy minél többen megszeressék és eljöjjenek rendezvényeinkre. Távolabbi célként pedig tervezzük a kórus minősítését – sorolta a terveket a kórusvezető.