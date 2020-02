Öt év alatt nyolc kilométer út épült és újult meg Halason

A halasi önkormányzat a 2014-2019 közötti időszakban több mint húsz útépítési és felújítási beruházást valósított meg. Ezek egy része a kisebb forgalmú szakaszokon, a lakossági útépítési program keretében történt, míg a másik része annak az ígéretnek a teljesítése volt, hogy minden évben legalább egy gyűjtő utat újít fel az önkormányzat.

Az útépítések nyomán mára érzékelhető változás tapasztalható a város úthálózatának minőségében, azonban kiemelt célunk, hogy ezt az útépítési és útfelújítási programot mindenképpen megőrizzük a következő években – jelentette ki a polgármester, aki szerint fontos itt kiemelni, a 2014 előtti időszakban hosszú évekig semmilyen ilyen jellegű beruházás nem történt Kiskunhalason, sőt volt olyan év is, amikor még a kátyúzásra szánt pénzt is másra költötte a város.

Fülöp Róbert közölte, hogy az elmúlt időszakban a lakossági útépítési program keretében két gyűjtő út felújítása fejeződött be, a Róna, illetve az Ady Endre utcában. Utóbbi esetében a parkosítási munkálatokat tavasszal végzik el.

A gyűjtő utak felújításának újabb fontos állomása a Szabadkai út, Szentháromság tér és Szent Imre utca környezete, amelyhez szorosan kapcsolódik az Árpád utca is. Mind a négy szakasz esetében elkészültek a tervezési munkálatok, amely alapján a felújítás három ütemben zajlik majd. Az első ütem során már elkészült a Szabadkai út és Szent Imre utca burkolatának felújítása. A munkálatokat azonban több előre nem látott tényező is nehezítette, például a szükséges vízhálózati munkálatok és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése. Mivel több észrevétel is eljutott a városházára az útépítéssel kapcsolatban, a jelenleg is zajló átadás-átvételi eljárás során a tervekben szereplő valamennyi elemet szigorúan számon kérik a kivitelező cégen, valamint a területen szintén munkát végző vízszolgáltató cégen.

A beruházás kapcsán felmerült lakossági észrevételeket pedig soron kívül megvizsgálja a városháza. A rögzített hibák kijavításáig ugyanakkor közlekedésszervezési okok miatt a forgalmat megnyitották az új utakon a járművek előtt. A beruházás második ütemére a tervek szerint az idei évben kerül sor, ennek keretében a Szentháromság tér környezete újul majd meg. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat a Belügyminisztériumtól 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A harmadik ütem az Árpád utca burkolatjavítását foglalja magában, amelyre a város költségvetése függvényében kerül majd sor.