Összeértek az ízek a jubileumi Lecsófesztiválon

Tizedik alkalommal rendezték meg szombaton Nyársapát hagyományos nyári közösségi ünnepét, a Lecsófesztivált. A fesztivál lecsófőző versenyére 56 csapat nevezett az ország több pontjáról, s kezük alól egészen különleges lecsóköltemények is kikerültek.

A hagyományos, világhírű hazai ételklasszikus jubileumi ünnepét rendezték meg szombaton a nyársapáti X. Lecsófesztiválon, melynek a Szarka kúria udvara adott otthont.

Az esemény megnyitóján Kis Miklós, Nyársapát polgármestere üdvözölte a jelenlévőket és visszaemlékezett arra, hogy miként született meg a közösségi esemény ötlete tíz évvel ezelőtt. Egy barátjával közös beszélgetésük alkalmával azon gondolkodtak, hogy a település milyen erősségére alapozva építhetnek egy közösséget összekovácsoló rendezvényt, ahol étel és ital mellett barátságok szövődhetnek. Mivel Nyársapáton nagy területen termesztik a paradicsomot és a paprikát, adta magát az ötlet, hogy lecsófesztivált rendezzenek.

A fesztivált dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg, aki mint tréfásan fogalmazott, azért jött el a gazdákhoz, hogy ne ők menjenek el hozzá a Kossuth térre, majd a saját értékek felismerésének fontosságáról szólt. – Akkor leszünk sikeresek, ha az életünk szerves részét alkotó értékeinkre büszkék vagyunk és ezekre alapozunk. Így tett Nyársapát is, amikor először megrendezte ezt a mára hagyománnyá vált fesztivált. Az a cél, hogy minden vidéki település találja meg azokat az ízeket, illatokat és hangulatokat, amitől otthon érzi magát a vidéki ember és így ott akar maradni és megélni – mondta a miniszter.

A magyar gasztronómia alappillérének számító zöldségragut megszámlálhatatlan formában készítik, ami a fesztiválon is megmutatkozott. A lecsófőző-versenyre 56 csapat nevezett, köztük a környék településeinek csapatai is, de az ország számos pontjáról, sőt a Vajdaságból is érkeztek lecsóalkotók, akik közül sokan igen élénk fantáziával rendelkeznek. Ki a hagyományos alapanyagokból készült lecsóra, ki a tojásosra, vagy a rizzsel készült lecsóra esküszik, de túlságosan sok a variációs lehetőség ahhoz, hogy keretek közé szorítsuk a teremtő képzeletet az étel kapcsán.

Így születtek olyan kreálmányok, mint a hússal töltött gombóc lecsós körettel, az unicumos-szilvás lecsós szelet és a fürjtojásos-laskagombás lecsó. Volt, aki egyszerre négyféle lecsót főzött sátrában, köztük a reggeli disznóvágásból származó alapanyagokból készült változattal. Más zöldfűszeres francia lecsót, ratatouille-t rotyogtatott bográcsában.

Dr. Nagy István agrárminiszter kérdésünkre elmondta, hogy igen kedveli a lecsót és minden hétvégén kerül családja asztalára a hagyományos nyári ételből, amit kizárólag ő maga főz. A legegyszerűbb lecsóreceptre esküszik, egy kis csavarral: először szalonnát pirít, majd hozzáadja a nagyra vágott hagymát, végül jöhet a paprika és a paradicsom, s végül, mivel édesen szereti, egy csipet cukor.

A főzőverseny győztese a Cegléd Rádió csapata lett. A nyertesek egy menüsort állítottak össze: az első fogás kápia paprikából készült paprikaleves volt pirított tökmaggal és fekete erdei sonkával. A második fogás kaliforniai paprikából készült lecsó volt kakastaréjjal és rizzsel. A harmadik indiai lecsó cukkinivel, curryvel és kurkumával, majd cigánylecsóval zárták a menüsort. Sikerük titkát a több fogásban és a csapatmunkában látják a győztesek.

A lecsók mellett marha-, birka-, és vaddisznópörkölt is főtt a bográcsokban, valamint a helyi termelők felajánlásaként ezer cső kukoricát főztek a látogatóknak. A nap során táncprodukciókat láthattak a vendégek, este pedig a Mulatós Menyecskék és a Sramli Kings lépett fel, majd Máté Péter emlékkoncert következett Gallusz Nikolett, Tabáni István és Bolyki Balázs közreműködésével. A jubileumi fesztivált hajnalig tartó utcabállal zárták.