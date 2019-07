Régi pénzek találtak gazdára Kecskeméten

Újra Kecskeméten találkoztak a numizmatika iránt érdeklődők. Szombat délelőtt rendezték meg a XXXIII. Numizmatikai Hírös Napot, melynek idén először a Corvin Mátyás Általános Iskola adott helyet.

A szabad éremcserére és vásárra a kiállítók és gyűjtők az ország számos pontjáról érkeztek, Soprontól Nyíregyházáig, Pécstől Budapestig. A határon túlról is jöttek gyűjtők, Nagyváradról és Szabadkáról.

Az országos viszonylatban is előkelő helyen álló börzén ezúttal is érmék, régi pénzek, díszjelvények, bélyegek, képeslapok, kártyanaptárak, fegyverek, értékes porcelánok cseréltek gazdát. Berei József főszervező elmondta: idén is több különlegességgel találkozhattak az érdeklődők, például római pénzekkel, az 1800-as évekből származó kitüntetésekkel, eurós emlékpénzekkel és a Csendes-óceáni szigetvilág állatokkal díszített pénzeivel. A díszvendég: Szunyogh László szobrász és éremművész volt.