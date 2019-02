Négy család gyermekeiről gondoskodik a szupernagyi

Cserny Zsuzsa úgy döntött, a lehető legaktívabban töltené nyugdíjas éveit. A 72 éves kecskeméti hölgy elvégezte a CédrusNet „szupernagyi” képzését, és most négy család gyermekeiről gondoskodik, amikor a szülők nem érnek rá. Etet, pelenkáz, mesét olvas, de ha úgy adódik, ki is takarít vagy bevásárol.

Cserny Zsuzsa – vagy ahogy a legtöbb barátja, ismerőse hívja, Zsazsa – az elsők között jelentkezett, amikor az idősek foglalkoztatását célul kitűző CédrusNet meghirdette első képzését Kecskeméten: egy hivatásos nagyszülő tanfolyamot.

– Két éve meghalt a párom, a fiam pedig családjával Pest mellett lakik, így igencsak egyedül maradtam. Úgy döntöttem, nem hagyom el magam, szeretném jól, aktívan kihasználni az időmet, így nem is volt kérdés, hogy beiratkozok a tanfolyamra – mesélte Zsuzsa, akinek lendületét és pozitív hozzáállását sok fiatal megirigyelhetné. A 72 éves hölgy mindennap leúszik ezer métert, emellett sokat sétál a kutyájával, amikor teheti, meglátogatja unokáit vagy kirándul. A hétköznapjai mindenesetre igencsak besűrűsödtek, miután elvégezte a képzést, hiszen immár négy olyan családnál is besegít, ahol a szülők rajta kívül nem nagyon számíthatnak másra.

A kecskeméti László családhoz általában hetente háromszor megy el, hogy vigyázzon a most tíz hónapos Ádámra. Etesse, altassa, pelenkázza, míg az édesanya, Tímea hozza-viszi a bölcsibe a nagy testvért, a hamarosan kétéves Pannikát, esetleg ügyet intéz, bevásárol. Zsuzsa jár Városföldre is, ott egy egyéves gyermek és két nagy tesó pótnagyija, amikor az anyukájuknak hétvégén valahova el kell szaladnia. Egy másik kecskeméti családtól főleg akkor hívják, ha a gyermeket haza kell kísérni az iskolából, és egyik szülő sem tud elszabadulni a munkahelyéről. Végül van egy olyan házaspár is, akik, ha hétvégén elmennek szórakozni, Zsuzsát kérik meg, hogy az esti fürdetés-mesélés-altatás programot vegye át tőlük.

„Jó fej vagy, jöhetsz hozzánk máskor is”

Persze az egész nem ment egyik napról a másikra, Zsuzsa több alkalmat eltöltött a családoknál, hogy kiderüljön, a gyerekek elfogadják-e pótnagyiként, de amilyen vidám és energikus asszony, ezzel sehol nem volt gond.

– Engem hihetetlenül feltöltenek a gyerekek, számomra igazi örömforrás velük lenni. Ösztönösen jön belőlem minden, a dalok, a mondókák, a játékok. Mindez talán onnan ered, hogy tíz évvel fiatalabb öcsémet szinte én neveltem, mert édesanyánk sokat betegeskedett. Amikor önkéntesként dolgoztam az Ifjúsági Otthonban, mondták, hogy jó nagymama vagyok, illetve leszek – meséli mosolyogva az egyébként közgazdász végzettségű, húsz évig egy nagykereskedelmi vállalat igazgatójaként, utána pedig húsz évig vállalkozóként dolgozó hölgy, akiért a kis Ádám is szemmel láthatóan rajong. Zsuzsa szerint az a titka, hogy a gyerekeket partnerként kezeli, nagy türelemmel fordul hozzájuk, soha nem kiabál, és érdekes dolgokról beszélget velük. Emellett sportos és vagány is. „Jó fej vagy, jöhetsz hozzánk máskor is!” – az egyik családnál ezzel a rövid, ám annál sokatmondóbb felkiáltással fogadták be a gyerekek.

A háztartásba is besegít, ha kell

Zsuzsa nem csak a gyerekekkel foglalkozik. Ha van rá ideje, akkor szívesen segít az anyukáknak kisebb-nagyobb háztartási teendőkben is: kitereget, elmosogat, bevásárol, elviszi a varrónőhöz a ruhát. Ráadásul nagyon rugalmas: ha a szülőknek valami közbejön, és rátelefonálnak, nem tudna-e még maradni egy órát, megoldja. Egyedül keddre nem kötelezte el magát sehová, de több szabadidőt nem is szeretne, erővel pedig jól bírja a szupernagyiságot.

– Nem bébicsősz vagy alkalmazott vagyok, hanem pótnagyi. Ez engem mindennap motivál, és fiatalon tart, hiszen látom, hogy ezeknél a családoknál bizony elkél a segítség, hogy az anyukáknak magukra is jusson idejük. Nagyon jó érzés, hogy Timiék családtagként kezelnek, szülinapomon és karácsonykor is megajándékoztak. Most pedig Pannika kinőtt ruháit adták oda, hogy vigyem el a fiamékhoz, mert náluk is kislány lesz a harmadik gyermek – mondja Zsuzsa. Akit arról is megkérdeztünk: vajon fia és unokái mit szólnak ahhoz, hogy ő más családoknál is nagyi?

– Nagyon büszkék rám, hogy rátaláltam erre az útra. Persze a pótnagyiság mellett sem hanyagolom el az unokáimat, havonta egyszer mindig elutazok hozzájuk, és ők is jönnek gyakran hozzám – teszi hozzá.

Igazi támaszt jelent a pótnagyi

László-Török Tímea és férje közel tíz éve költözött Kecskemétre Székesfehérvárról, miután mindketten itt kaptak munkát. Majd jöttek a gyerekek, 2017 februárjában Panni született meg, majd tavaly márciusban Ádi. A nagyszülők, rokonok, barátok viszont mind Fehérváron vannak, így ha el kellett mennie otthonról – például kórházba vizsgálatra –, Tímea korábban egyik munkatársát kérte meg, hogy vigyázzon a kislányára. Persze tisztában volt vele, hogy ez állandó megoldásnak nem jó, de sokáig nem tudta, mitévő legyen. Így aztán nagyon megörült, amikor értesült a CédrusNet tanfolyamáról, és az interneten rögtön elkezdett nyomozni a pótnagyik után. Rá is talált Zsuzsára, akit a gyerekei is gyorsan megkedveltek.

– Az első perctől megtaláltuk a közös hangot, látszott, hogy sok téren egyezik a szemléletünk. Láttuk, hogy nyugodtan rábízhatjuk a gyerekeket, nem volt egy csepp rossz érzés sem bennem. Az elején mondta, hogy szóljak, ha valamit máshogy szeretnék a gyerekek ellátásában, ő mindent úgy fog csinálni, ahogy mi szoktunk. Nagyon rugalmas, mindent meg lehet vele beszélni, és rengeteg dologban segít, nyugodtan tudunk rá támaszkodni. Ádika pedig imádja – dicsérte a pótnagyit az édesanya.

Zsuzsanna hétfőn, szerdán és pénteken megy hozzájuk. Míg Tímea Pannikát elviszi bölcsibe, a pótnagyi megeteti és elaltatja Ádámot, ha jó az idő, babakocsival elviszi sétálni. Hetente egyszer egész délelőttre marad, ha az édesanyának valamit el kell intéznie a városban, vagy el kell mennie bevásárolni. Tímea hosszú távon is számít Zsuzsára, pláne, amikor már visszamegy dolgozni.

És vajon az igazi nagyszülők hogy élik meg, hogy egy pótnagyi van nap mint nap az unokáikkal? Tímea elmondta: édesanyja részéről nyoma sincs semmilyen féltékenységnek, sőt, rögtön szimpatikusnak találta Zsuzsát, nagyon hasonló személyiségek.

Az országban elsőként indult el a pótnagyik képzése Kecskeméten

2018 elején az országban elsőként Kecskeméten indult el egy, az idősek foglalkoztatását, reaktiválását és a nyugdíjasokkal kapcsolatos szemléletváltást célzó program. A CédrusNet életre hívásának egyik fő motivációja a lakosság idősödése, de az is, hogy az idősek tudását, tapasztalatát megosszák az ifjabb generációkkal, és egyben olyan társadalmi attitűd alakuljon ki, amelyben értékelik a nyugdíjasok tanulásra, új ismeretek megszerzésére fordított erőfeszítéseit.

A CédrusNet első képzése a hivatásos nagyszülőtanfolyam volt. Nem véletlen: számtalan kutatás igazolja, hogy a nagyik közelsége jó hatással van a gyermekek fejlődésére, mégis, az unokák gondozásában egyre kevesebb nagyszülő vesz részt. Ennek oka lehet a családok megváltozott életmódja, vagy hogy a nagyszülők távol élnek, de tény: a szülők csak alkalmanként vesznek igénybe segítséget a nagymamától, nagypapától. Pedig a gyerekeknek szükségük van az idősebb emberek figyelmére, szeretetére, tapasztalatára, a szülőknek pedig néha egy kis fellélegzésre.

A CédrusNetnél úgy látták, Kecskeméten egyre több családnál igény mutatkozik olyan megbízható segítőkre, akik nemcsak szót értenek a gyerekekkel, tudnak velük játszani vagy tanulni, hanem akár a mindennapi élet megszervezésében is részt vesznek, ha az igazi nagymamák, nagypapák valamilyen ok miatt ebben nem tudják támogatni a szülőket.

A képzés hathetes, összesen hatvanórás volt. Önismeret, a nagyszülő szerep és kommunikációja, a gyerekek fizikai, lelki és szociális fejlődése, a modern gyereknevelés, a generációs konfliktusok kezelése, játékismeret, vállalkozás – ez mind szerepelt az előadások, gyakorlatok témakörei között. Emellett a szupernagyik elsősegélynyújtást, újraélesztést is tanultak, valamint elmerültek az internet világában is. A résztvevőknek nem kellett díjat fizetniük, de vállaltak 20–20 óra önkéntes munkát.

– Eddig negyvenen végeztek a tanfolyamon. Nagy a kereslet, gyorsan kelnek el a pótnagyik. Nemcsak családok keresik őket, hanem intézmények vezetői, rendezvények szervezői is, mégpedig olyan programok kapcsán, amikor várakozó gyerekekkel kell értőn, türelemmel foglalkozni. Már érdeklődnek az iskolapszichológusok is – tudtuk meg Sárközy Erikától, a CédrusNet kecskeméti mintaprogram szakmai vezetőjétől. Hozzátette: a kurzusok „diákjaiból” kisebb közösségek szerveződnek, és több szálon továbbra is kötődnek a CédrusNethez.

– A szupernagyik – ahogy nevezik őket – attól lesznek szuperek, hogy megértőek, képezik magukat, mindig kaphatók egy kis önkéntes segítségre és hogy elfogultan gyerekpártiak – összegzett Sárközy Erika.