Naperőműnek is eladnák a repteret

A kalocsai repülőtér foktői területét jelenleg ingyenesen használhatja a helyi repülős egyesület. A török pilóták képzéséért viszont fizetnek az önkormányzatnak. A foktői polgármester pedig azt is el tudja képzelni, hogy teljesen más funkciót kap a terület: akár naperőmű is épülhet.

Az Aeroport Kalocsa Repülő- és Szabadidősport Egyesület még az előző foktői polgármesterrel állapodott meg arról, hogy ingyenesen használhatja a Foktő-Kalocsa-Uszódi Repülőtér azon területét, ami a községhez tartozik, így mintegy 800 méter hosszú kifutópálya-szakaszra is engedélyt szerzett. A sportcélok mellé aztán kereskedelmi tevékenység is társult: néhány tag török pilótákat képez tovább. Az önkormányzathoz közben naperőmű létesítéséről szóló ajánlatok sora fut be, de eddig nem sikerült komolyan vehető partnerrel tárgyalni.

– Nekünk 2016-ban tűnt fel, hogy nőtt a közlekedő repülők száma, így utánajártunk, hogy miért – idézte fel kérésünkre Bakai Károly. A foktői polgármester érdeklődésére az egyesület elárulta, hogy török pilóták kiképzése zajlik, természetesen nem ingyen. Mivel a község autó-, motor- és repülősportok űzésére ajánlotta fel a díjmentes használatot (csak belépődíjas rendezvényekért, kereskedelmi tevékenységekért kérnek bérleti díjat), felvetették, hogy az Aeroport tegyen vissza valamit a közösbe. – Végül évi egymillió forintban egyeztünk meg – summázta, megjegyezve, hogy a különböző bérleti díjakból összesen tízmillió forint szokott befolyni az éves büdzséjükbe.

Foktő nem csak repülési célú hasznosítást tud elképzelni. Bár örülnének, ha a reptér megőrizné a funkcióját – például azért, hogy a Paks II. projekt idején forgalmat bonyolítson –, nyitottak lennének naperőmű létesítésére is. Ezzel akár 50–60 milliárd forintos beruházás valósulhatna meg és komoly iparűzésiadó-bevételt várhatnának tőle – mutatott rá a polgármester. Elárulta: kapott már ilyen ajánlatokat, de a tárgyalások mindig elakadtak. A legkomolyabban egy amerikai cég érdeklődött, de ők az idei választások után eltűntek, illetve akadt olyan is, aki tízéves ingyen bérletet kért, vállalva, hogy majd hoz befektetőket, de erre Bakai kénytelen volt azt mondani: „hülyék a másik oldalon”.

– A reptéren működő klub a saját tagjai részére már tartott képzéseket, ebből alakult ki, hogy külföldiek számára is megnyissuk a lehetőséget – nyilatkozta Tóth Csaba. Az Aeroport Kalocsa Repülő- és Szabadidősport Egyesület tagja – akinek a közreműködésével anno kiterjesztették a pilótatanfolyamot – elárulta: főleg törökök, ezen belül is az ottani hadsereg helikopterpilótái érdeklődtek a lehetőség iránt.

– Őket kezdtük el kiképezni, merevszárnyú repülőgépre, mert légi forgalmi pilóták akarnak lenni – idézte fel, hozzátéve, hogy itt csak alapképzés folyik, erre épülnek aztán további tanulmányok, amelynek a végén akár kereskedelmi forgalomban vezethetnek utasszállítókat. Érdeklődésünkre elmondta: a reptéren szervezett pilótatanfolyam nemzetközi viszonylatban olcsónak számít a fejenkénti körülbelül hatezer euróval (csaknem kétmillió forinttal). Ez meg sem közelíti például a törökországi árakat: ott ugyanezért (három hónap elmélet és egy hónap gyakorlat) legalább kétszer ekkora összeget kell fizetni. A téli időszakban egyébként nincsenek képzések; a következő turnust március 1-től tervezik indítani.

Egy Boeing is bátran használhatná

A régi szovjet katonai repülőtér teljes területéből Uszód birtokolja a legnagyobb részt, mintegy 120 hektárt (amely egyébként nem repülőtérként van nyilvántartva), Kalocsához ötven, Foktőhöz pedig száz hektár tartozik, és csak ez utóbbi területre van kiadott repülési engedély. A leghosszabb kifutópálya 3,2 kilométer, amin egy Boeing is le-fel tud szállni. A foktői község­vezető érvelése szerint logikus lenne, ha komolyabb légi forgalmat bonyolítana, hiszen a repülési irány egyik égtáj felől sem érint lakott területet, magyarán nem zavarná az itt élőket.

