Mézeskalács szívekkel készülnek az édesanyáknak

A veszélyhelyzet okos megoldásokat szült sok településen. Kiskunmajsán például a termelői piac bezárása miatt, engedélyezték az otthoni árusítást a piaci árusoknak. A lehetőséggel már több mint harmincan éltek, hiszen az átépítések miatt a majsai piac jelenleg munkaterület, így a koronavírus-járvány miatti szigorítások oldása után sem fogják még kinyitni.

A „maradj otthoni” árusítás mellett döntött Dózsáné Mihálka Erzsébet népi iparművész is, aki a Szabó Ervin utcai otthonában kínálja termékeit, amik közül most a mézeskalácsból készült szívek a legkapósabbak. Dédinek, mamának, édesanyának is üzennek az anyák napi feliratok az édes finomságokon.

Dózsáné Mihálka Erzsébet, vagy ahogyan legtöbben ismerik Betti, több mint egy évtizede foglalkozik népi kismesterségekkel – mézeskalács, hímes tojás, gyöngyékszerek készítése -, és 2011-ben megkapta a népi iparművész elismerést a tevékenységéért. – Az alkotás öröme mindenkit gazdagabbá tesz – vallja Dózsáné, aki több alkalommal szerepelt alkotásaival hazai és külföldi kiállításokon. Mint elmondta: autodidakta módon, szakirodalmak böngészésével és rengeteg gyakorlással jutott el arra a szintre, hogy megmérettesse magát a szakmai bíráló bizottság előtt. A szakmai bírálatok mellett, a „közönségdíj” talán még fontosabb és a minapi forgalmat látva, sok édesanyát fognak mézeskalács szívvel köszönteni a városban.