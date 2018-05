Megyeszerte színes programokkal ünnepelték a majálist

Felvonulások, májusfaállítás, versenyek, kirakodó vásár és koncertek várták az egész megyében a kikapcsolódni vágyó családokat kedden. Az idei programokat az időjárás sem zavarta meg, egész nap nyárias időben volt részünk.

Bácsalmás

Kedden délelőtt határrendészeti kutyás bemutatóval kezdődött az idei családi majális Bácsalmáson. A szervezők tucatnyi programot kínáltak a városi sportpályára látogató helybélieknek és a településre érkező vendégeknek.

Baja

Valószínűleg akkor is több ezren megfordulnának május 1-jén a Petőfi-szigeten ha semmilyen esemény nem zajlana. Kedden azonban nagy volt az élet, már délelőtt szép számú sétáló kelt át a hídon, a szigeti parkolók pedig megteltek. A vurstli tömegvonzó hatását bizonyította, hogy sokan a szórakoztatás ezen formája felé vették útjukat. A Vén Dió parkolójában pedig Civil Majális elnevezéssel gyűltek össze helyi egyesületek képviselői az árnyas fák alatt. Itt a rakendroll és a halászlé vonzerejét is bevetették: az Utcazenész Fesztivált tavaly és tavalyelőtt egyaránt megnyerő Orpheus Plus együttes, valamint a halászléfőzők is megállásra késztették a bajaiakat.

Kiskunmajsa

Zenevonattal indult, majd retro majális várta az érdeklődőket a majsai kiserdőbe, ahova több százan látogattak ki a kellemes nyári napsütésben. A közmédia időjósa, a majsai származású Tóth Tamás volt az egész napos programkavalkád házigazdája. A Langaléta Garabonciások zenés vásári előadása várta a gyereketeket, volt fogathajtó verseny, íjászbemutató, kisállat simogató, szabadtéri sütés-főzés, ejtőernyős bemutató. A majális nagyszínpadán a helyi hagyományőrzők mellett Zoltán Erika, Zalatnay Cini és Bunyós Pityu is felléptek, este az Ocho Macho koncertje zárta a napot.

Kalocsa

Az unió Europe for Citizens projektjének támogatásával létrejött Twin Town Festival jegyében több napos programra invitálta testvérvárosait Kalocsa önkormányzata. Az olasz Altino, a német Kircheim unter Teck, a szerbiai Kúla és a romániai Székelykeresztúr küldöttségei összesen szintegy százfős létszámmal: tisztségviselőkkel, valamint diákcsoportokkal érkeztek, vasárnap este. Szintén delegációkkal jelent meg két további település, a cseh Nymburk és a szlovák Nagyida – velük nemrég kezdődtek el a tárgyalások a testvérvárosi kapcsolatfelvételről. A Testvérvárosi Majális programjában persze a külföldi vendégek is szerepet kapnak: hagyományőrző csoportjaik kedden az Érsekkertben mutatkoztak be.

Tiszakécske

Retro felvonulással kezdődött Tiszakécskén a május 1-i ünnepség. A népes menet a helyi művelődési központtól indult a Dalma Dance Club mazsorettjeinek felvezetésével, a talpalávalóról pedig a Lakiteleki Tűzoltózenekar gondoskodott. A felvonulás a Sportcentrum mögötti Szabadidőparkban végződött, mely a városi majálisnak adott otthont.

A májusi forgatag szervezői színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat. Színpadra léptek többek között a Skate Club ifjú görkorcsolyás tehetségei, a Musical Voices Társulat, a Nagy Tisza és Tiszavirág néptánc csoportok, a Zafira Dance Team táncosai, valamint a Tubarózsa Citerazenekar. A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület pedig viking harcos bemutatóval szórakoztatta a majális résztvevőit.

A felnőttek továbbá főzőversenyen bizonyíthatták gasztronómiai tehetségüket. A versenyre nevezett, legnépesebb csapat a Barátság Nyugdíjas Klub közössége volt. Több tucatnyian serénykedtek, hogy a bográcsukban rotyogó marhalábszárpörkölt tökéletesen sikerüljön. A társaság nem csupán a főételre fordított kiemelt figyelmet: köretként saját készítésű tarhonyával készültek.

A legkisebbek lelkesen próbálgatták ügyességüket a Boglárka Hagyományőrző Egyesület fajátékain. A gyerekeket továbbá légvárral, arcfestéssel, mézeskalács díszítéssel és kézműves foglalkozásokkal várták a szervezők.

A Tiszakécskei Egészségfejlesztési Iroda sátrában egész napon át ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget – vérnyomás-, vércukor- és testzsírösszetétel-mérést – biztosított a megjelenteknek.

A majális résztvevői délután közösen díszítették és állították fel a város májusfáját. Az este pedig a Lakatos Gabi Project, valamint Gájer Bálint koncertjével zárult.

Kecskemét

Az idei esztendőben is számos program várta a kecskeméti majálisozókat. A nap zenés ébresztővel, majd vidám tavaszköszöntő felvonulással indult a város főteréről a Kecskeméti Néptáncegyüttes és a Hegedűs Együttes kíséretében. A néptáncosok vezette sokadalom hangos muzsikaszó mellett érkezett meg a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba. A májusfa táncot követően nívós színpadi programok, ügyességi versenyek, gyermekfoglalkozások, kirakodóvásár várta a nagyszámú érdeklődőt, de a hagyományos vidámpark, kirakodó vásár, és falatozás sem maradt el.

Kiskunfélegyháza

A májusfaállítás hagyományát is felelevenítették Félegyházán a Parkerdei majálison. A fát a gyerekek díszítették, majd pedig a helyi tűzoltók segítségével állították a helyére. Ezt követően táncolták körbe a gyerekek. Az idei majális is gazdag programokkal, vidámparkkal, népi játszóházzal várta a félegyháziakat. Lehetett lovagolni, kocsikázni, íjászkodni, a gyerekek beülhettek a tűzoltóautóba. Emellett táncos fellépők, koncertek szórakoztatták a közönséget.