Megújult légibázisra tértek vissza a Gripenek

Kedden visszatért a Gripen-flotta az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra, mely a repülőbázis fejlesztési munkálatai miatt fél évig Pápán állomásozott és a gyakorló- és kiképzőrepülések mellett a készenléti szolgálatot is erről a repülőtérről látták el. A szállítórepülők pedig Budapestre, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre települtek át, onnan hajtották végre hadműveleti és kiképzési feladataikat. A 14 Gripenből 12 szállt le Kecskeméten, őket követték a szállító repülők.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

A NATO Biztonsági Beruházási Program és a Modern Városok program részeként a kecskeméti légibázist vegyes használatú, katonai és polgári repülőtérré fejlesztették, ezért a fel- és leszállópálya, valamint a hozzá tartozó gurulóutak fél évig nem voltak alkalmasak merevszárnyas légiforgalom, vagyis repülőgépek fogadására. Ettől még természetesen működött a légibázis, amit a helikopterek folyamatosan tudtak használni és biztosították a széttelepült erők logisztikai támogatását.

Kedden a sajtó jelenlétében 11 Gripen ért haza kecskeméti anyabázisára (egy pedig később érkezett), a pilótákat Kilián Nándor és Ugrik dandártábornokok fogadták.

Kilián Nándor dandártábornok az MH Parancsnokság légierő szemlélője beszélt a reptér fejlesztéseiről. Elmondta, hogy a munkálatok nyomán modernebb lett és megújult a futópálya, a fénytechnikai eszközök, az üzemi területek és a támogató infrastruktúra is. A repülőtéren mindenképpen szükséges vált a fel- és leszállópálya felületének javítása, melynek során új felületet kapott a pálya és a gurulóutak is és szilárd burkolatú padkákat is kialakítottak. Az M és J leszállóhelyeken térvilágítást építettek ki, ami biztonságosabbá tette az éjszakai kiszolgálási feladatok végrehajtását és az ASR lokátort, vagyis a repülőtér légterét figyelő radart is áttelepítették.

A felújítások egy része befejeződött, de a visszatelepülést követően sem állnak le az építési munkálatok, a fejlesztés újabb periódusa várhatóan januárban-februárban indul. Megtudtuk, hogy, a modernizálás rádiónavigációs eszközök cseréjével, üzemi területek építésével és infrastruktúrafejlesztéssel folytatódik és új leszállító rendszert telepítenek. Az 1/A zóna bővítése a munkálatok befejezése után lehetőséget ad a szállítógépek elhelyezésére és jégtelenítésére, a legkorszerűbb meteorológiai radar telepítése révén pedig a szakemberek pontosabb előrejelzéseket adhatnak a repülési feladatokhoz.

Ugrik Csaba dandártábornok, bázisparancsnok elmondta, hogy májustól a Gripen flotta egy időben több helyszínen is jelen volt. Egy részük Pápára települt és onnan látták el hazánk és Szlovénia légterének folyamatos védelmét a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében és ezzel párhuzamosan májustól négy hónapon át Litvániában is állomásoztak, ahol a Balti-államok légtérvédelmét biztosították, vagyis a Magyar Honvédség repülői egy időben öt ország légterét védték. Ugrik Csaba hangsúlyozta, hogy nagy segítséget kaptak a pápai bázisról és megköszönte a katonák családjainak türelmét és támogatását. Elmondta, hogy a légtérvédelem mellett szárazföldi csapatok támogatását segítő gyakorlatokon is részt vettek hazánkban, Csehországban és Szlovéniában.

Még nem minden Gripen érkezett vissza

Ugrik Csabától megtudhattuk, hogy 12 Gripen tért vissza kedden Kecskemétre, míg kettő nagyjavításon esik át Svédországban. A szállítógépek közül az egyik Airbus és az An-26 is visszatér és a két Falcon érkezik még Kecskemétre, a másik Airbust pedig javítják.