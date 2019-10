Megújult a labor, a könyvtár és két öltöző is

Szerdán tartottak bejárást a kecskeméti Katona József Gimnáziumban, amelynek fejlesztésére 55,6 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Kecskeméti Tankerületi Központ.

Mint azt Zsámboki Anna, a tankerületi központ igazgatója elmondta: hét intézményben az oktatási terek fejlesztésére összesen 750 millió forint pályázati forrást fordíthatnak. Mindenhol az adott intézményvezetők határozhatták meg – konzultálva a kivitelezővel, a tankerület műszaki vezetőjével –, hogy mire költi az elnyert összeget. Az igazgató szerint a Katona József Gimnáziumban nagyon sok minden történt, ami a jó tervezést dicséri. Zsámboki Anna kijelentette: az iskola eddig is magas szintű nevelő-oktató munkája tovább erősödhet az elvégzett projekt révén, növekedhet a tanulók és a pedagógusok komfortérzete is.

Szabó István, a gimnázium igazgatója köszönetet mondott a támogatásért, és hogy kezdettől bekapcsolódhatott a munkába. Mint azt hozzátette, sokat gondolkozott azon, hogy egy nagyobb felújítás legyen a gimnáziumban, vagy több kisebb, többféle területen, végül az utóbbi lehetőség mellett döntött, mondván, így több tanuló találkozhat – akár mindennap – a megvalósított eredményekkel.

Hangsúlyozta, nem lett kacsalábon forgó kastély a Katona, de sok régóta húzódó és égetően szükséges beruházást elvégeztek.

A legnagyobb horderejűnek az igazgató a kémia szaktanterem és labor megújítását nevezte, ahol nemcsak kifestettek, burkolatot cseréltek, hanem rengeteg, kísérleteknél használatos eszköz is érkezett, melyek komoly segítséget jelenthetnek a diákoknak a tanulásban, és persze a versenyekre való felkészülésben is. Szabó István szavai szerint a terem már közelít egy Öveges-laborhoz – már csak egy laboránsra lenne szükségük.

A pályázati pénzből emellett felújították a könyvtárat, ahova új bútorok is érkeztek, a tornateremhez vezető folyosó és két, rossz állapotú öltöző is új burkolatot kapott, valamint az oktatásra és közösségi rendezvényekre egyaránt használt klubhelyiség is megszépült.