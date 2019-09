Megnyitotta kapuit az új félegyházi általános iskola

A hétfői tanévnyitó keretében adták át Kiskunfélegyháza új iskoláját, amely közel hétszázmillió forintos beruházás keretében valósult meg. A modern, nyolc tantermes intézményben a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek fenntartásában működő Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai tanulhatnak a jövő­ben.

Az új iskolaépületet a tanévnyitó ünnepség keretében dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg. Az ünnepi szentmisén megemlékezett az iskola névadójáról, Schuster Konstantin kalocsai, majd váci püspökről, aki negyvenezer forintot adományozott a kiskunfélegyházi intézmény létrehozására. Az iskola 1908-ban nyitotta meg a kapuit, ahol a püspök hívására a Kalocsai Iskolanővérek kezdték meg a tanítást.

Az érsek a diákokhoz szólva arról is beszélt, hogy bár a tanulás sok erőfeszítést kíván, de ez az egyetlen útja annak, hogy műveltek legyenek és helyt tudjanak állni a mai világban.

– De nemcsak okosnak kell lenni, hanem jónak is. Az iskoláinkból kikerült fiataloknak szüksége van az Istenbe vetett hitre, a tanulás által szerzett tudásra, a művészet szeretetére, a jóságra és az erkölcsös életre. Ezt a programot ebben az iskolai évben is folytatni kell, őrizni kell ezt az örökséget egész életükön át – hangsúlyozta a főpásztor.

Az új iskola építésének történetét Mindák József, a Constantinum Intézmény igazgatója elevenítette fel. Mint mondta, sok nehézség árán valósulhatott meg az új épület, ami elsősorban a fenntartó, a Kalocsai Iskolanővérek takarékos gazdálkodásának köszönhető.

– Aki iskolát épít, nem csupán épületet állít fel, hanem jövőt is alkot – fogalmazott Dávid Bernadette általános főnöknő az ünnepélyes átadáson. Mint mondta, a nevelés legfontosabb feladata az, hogy a világban tájékozódó fiatalt rávezesse a jóra.

– Célunk, hogy tetteikért felelősséget vállaló, kötelességtudó, a gyengékkel szemben együttérző, keresztény értékrend szerint élni tudó ifjak kerüljenek ki iskoláinkból, akik képesek lesznek környezetük jobbá tételére és a világ alakítására – tette hozzá a főnöknő.

Seres Tibor, a kivitelező Elő-Szer Kft. egyik vezetője arról számolt be, hogy az új iskola helyén eredetileg egy huszadik század elején épült mezővárosi lakóház állt, amelyet jellegzetes téglahomlokzata miatt védetté nyilvánítottak a hatóságok. Ezért az építkezés során különös figyelmet fordítanak arra, hogy ez a homlokzat eredeti állapotában megmaradjon, összekapcsolva a múltat, a jelent és a jövőt. Azt is elmondta, hogy a korszerű iskolában a legmodernebb fűtő- és hűtőrendszert építették ki, az energiaellátást pedig napelemek biztosítják.

Csányi József polgármester szerint jelentős mérföldkő Félegyháza életében az iskola átadásának napja, hiszen harminc éve nem volt ilyen a városban. Azt is elmondta, hogy a közelmúltban egy új óvodával is gyarapodott Félegyháza, és hamarosan egy új bölcsőde is épül. A városvezető elismerően szólt a félegyházi iparosokról is, akiknek köszönhetően az új iskola is megépülhetett.