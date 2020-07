Margit néni a pápával is találkozott

Oszlánszki Pálné Szekeres Margit a minap ünnepelte 90. születésnapját.

E jeles alkalomból Darabos József polgármester köszöntötte és adta át Szabadszállás város, valamint Orbán Viktor miniszterelnök dísz­oklevelét.

Margit néni 1930. július 17-én született. Oszlánszki Pállal 1950-ben kötött házasságot, melyből két fiúgyermekük született. Szabadszállásra 1962-ben költöztek be Aranyegyházáról. Negyvenhét évesen a varrónői szakiskolát is elvégezte. A Rokolya Ruhaipari Szövetkezettől ment nyugdíjba.

Harminc évig volt a szabadszállási katolikus egyházközség kántora, 1985-ben, Olaszországban személyesen találkozott II. János Pál pápával, ami élete egyik legemlékezetesebb pillanatának számít. Olyannyira, hogy születésnapján is felöltötte azt a ruháját, melyben hajdan az egyházfő elé járult. Margit néni számtalan helyen megfordult már a világban, volt többek közt Franciaországban, Portugáliában és Lengyelországban is. A mai napig foglalatoskodik kedvenc időtöltésével, a varrással. A városháza tanácstermében lévő gobelin is Margit néni keze munkáját dicséri.