Labdát, hálót és ajándékzacskót is készítenek Solton

Nincs könnyű helyzetben, aki elveszti egészségét és szeretne dolgozni. Solton 1996 óta biztosított a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. A településen működő állami tulajdonú Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. üzemébe a környező településekről, Dunaegyházáról, Dunavecséről és Hartáról járnak munkavállalók.

Az üzem létrejöttekor az önkormányzat biztosított épületet a cég részére, majd három év múlva egy nagyobb ingatlant bocsátottak rendelkezésükre a jelenlegi telephely kialakításához.

– Ebben az évben a cég felújítást tervez az épületen, melyhez önkormányzatunk is hozzájárul az építkezési költség ötven százalékával, mert fontosnak tartjuk, hogy legyen munkahelyük a megváltozott munkaképességűeknek is – mondta el Kalmár Pál polgármester.

Az üzem jelenleg ötven embernek ad munkát, ahol kapuhálókat, labdatartó hálókat, különféle bőrlabdákat, és papíripari termékeket, ajándékzacskókat készítenek a dolgozók.

– Annak ellenére, hogy munkavállalóink nem teljesen egészségesek, az általuk készített termékek kiváló minőségűek. Törekszünk arra, hogy megtaláljuk azt a megfelelő munkafolyamatot, amit dolgozóink el tudnak látni. Vannak közöttünk cukorbetegek, szívműtöttek, gerincműtöttek, protézissel élők, siketek és van egy vak munkatársunk is – hangsúlyozta Subáné Mús Mária üzemvezető, aki maga is megváltozott munkaképességű.

Szétnézve az üzemben látható, hogy mindenki odaadással végzi a munkáját. A legnehezebb a labdavarrás, ami nagyon igénybe veszi a kezet, de az ötkilós medicinlabda tömése is komoly fizikai erőt igényel. Szerencsére a főként nőkből álló csapatban néhány férfi is dolgozik, akik be tudnak segíteni a nehezebb munkákba.

– Minden új termék elkészítését én tanulom meg először, majd otthon is gyakorlom, hogy mire betanításra kerül sor, már biztosan tudjam – mondta el érdeklődésünkre Molnár Julianna csoportvezető, aki tizenkilenc évvel ezelőtt varrónőként, munkavédelmi kesztyűvarrással kezdte, majd megtanulta a többi termék elkészítését is. Ma már ő irányítja a különböző áruféleségek gyártását.

– Hat éve dolgozom itt, vannak nehézségek is, de megoldjuk a problémákat. Egymást is segítjük, mivel mindannyian betegek vagyunk, ezért megértjük egymás bajait – hangsúlyozta Pozsonyiné Skultéti Edit csoportvezető, aki a ­meós feladatot látja el.

– Cukorbetegként le vagyok százalékolva, ezért nagyon jó lehetőség számomra, hogy itt dolgozhatom. Megszerettem az itteni munkát, lehetőségem van arra, hogy munkaidőben a betegségem is tudjam kezelni. Szeretek itt lenni, amit keresek, jó kiegészítés a járulék mellett – emelte ki Martin Rózsa, akit a legügyesebb labdavarróként emlegetnek.